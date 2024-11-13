Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 13 ноября

В Севастополе СБУ ликвидировала начальника штаба ракетных кораблей, Трамп объявил о первых назначениях и другие новости

Ликвидация российского военного (Фото: ресурс оккупантов)

1. В Севастополе СБУ ликвидировала начштаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ – источник. Служба безопасности Украины ликвидировала руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ Валерия Транковского во временно оккупированном Севастополе, сообщил собеседник LIGA.net в спецслужбе.

2. ВСУ сбили две баллистические и две крылатые ракеты и 37 дронов, которыми оккупанты атаковали Украину. Силы обороны сбили две баллистические и две крылатые ракеты, а также уничтожили 37 дронов, которыми оккупанты атаковали Украину, сообщили Воздушные силы ВСУ.

3. Трамп объявил о первых назначениях: кто возглавит ЦРУ, Пентагон и новый департамент. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о ряде назначений своей администрации. В частности, бизнесмены Илон Маск и Вивек Рамасвами получили должности во вновь созданном департаменте.

4. Россияне в форме ВСУ предприняли попытку прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. В среду, 13 ноября, российские захватчики предприняли попытку прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

5. До конца года в Украину поступит еще одна система ПВО IRIS-T от Германии. До конца года Украина получит от Германии еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.

6. Украина пересекла отметку в $100 млрд иностранного финансирования с 2022 года. Украина получила грант от Соединенных Штатов в размере $1,35 млрд, сообщает Министерство финансов Украины. Общая сумма иностранного финансирования пересекла отметку в $100 млрд.

7. Fox News: Трамп назначит спецпосланника для переговоров по завершению войны в Украине. Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначит спецпосланника по Украине, который возглавит переговоры по прекращению войны с Россией. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на многочисленных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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