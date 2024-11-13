Сім головних новин України та світу на 22:00 13 листопада

У Севастополі СБУ ліквідувала начштабу ракетних кораблів, Трамп оголосив про перші призначення та інші новини

Ліквідація російського військового (Фото: ресурс окупантів)

1. У Севастополі СБУ ліквідувала начштабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ – джерело. Служба безпеки України ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського у тимчасово окупованому Севастополі, повідомив співрозмовник LIGA.net у спецслужбі.

2. ЗСУ збили дві балістичні та дві крилаті ракети й 37 дронів, якими окупанти атакували Україну. Сили оборони збили дві балістичні та дві крилаті ракети, а також знищили 37 дронів, якими окупанти атакували Україну, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

3. Трамп оголосив про перші призначення: хто очолить ЦРУ, Пентагон і новий департамент. Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про низку призначень до своєї адміністрації. Зокрема, бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі отримали посади в новоствореному департаменті.

4. Росіяни у формі ЗСУ здійснили спробу прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку. У середу, 13 листопада, російські загарбники здійснили спробу прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

5. До кінця року в Україну надійде ще одна система ППО IRIS-T від Німеччини. До кінця року Україна отримає від Німеччини ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

6. Україна перетнула позначку $100 млрд іноземного фінансування з 2022 року. Україна отримала грант від Сполучених Штатів обсягом $1,35 млрд, інформує Міністерство фінансів України. Загальна сума іноземного фінансування перетнула позначку $100 млрд.

7. Fox News: Трамп призначить спецпосланника для переговорів щодо завершення війни в Україні. Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначить спецпосланника щодо України, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією. Про це повідомив телеканал Fox News із посиланням на численних співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

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