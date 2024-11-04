Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 4 ноября

В Молдове на выборах победила Санду, Ермак опроверг переговоры с Россией, в Раде зарегистрирован законопроект о ликвидации МСЭК

Майя Санду (Фото: Dumitru Doru / EPA)

1. Выборы в Молдове. Подсчитано 100% голосов, Санду обратилась к избирателям на русском языке. Действующая президент Молдовы Майя Санду прокомментировала предварительные результаты выборов, согласно которым она одержала победу. Санду заявила, что "Молдова победила", а часть речи провозгласила на русском языке.

2. Ермак опроверг данные о переговорах с Россией и объяснил, в каком формате возможны договоренности. Украина не ведет никаких переговоров с Россией, а договоренности возможны через отдельные соглашения при посредничестве третьих государств. Об этом в интервью в эфире телемарафона сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

3. В Раде зарегистрирован правительственный законопроект о ликвидации МСЭК: что в документе. В понедельник, 4 ноября, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект о ликвидации в Украине медико-социальных экспертных комиссий. Об этом говорится в карточке законопроекта №12178 на сайте парламента.

4. Германия предоставляет Украине 200 млн евро экстренной зимней помощи. Германия предоставит Украине 200 млн евро гуманитарной помощи перед зимним сезоном. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

5. Россия предлагала Украине почти капитуляцию под видом "мирного соглашения" – Радио Свобода. На второй неделе полномасштабного вторжения Россия предложила Украине "договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитет Украины", условия которого напоминали капитуляцию Киева. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на российского и украинского анонимных собеседников, знакомых с переговорами.

6. Командующий Воздушными силами доложил на Ставке о разработке новых решений в борьбе с КАБами. Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Исполняющий обязанности командующего Воздушными силами Анатолий Кривоножко доложил о борьбе со средствами российского воздушного террора.

7. Politico: Если Трамп победит, помощь Украине может прекратиться сразу. В случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США помощь Украине может прекратиться. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного дипломата из ЕС.

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