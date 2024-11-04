Сім головних новин України та світу на 22:00 4 листопада

У Молдові на виборах перемогла Санду, Єрмак спростував переговори з Росією, в Раді зареєстровано законопроєкт про ліквідацію МСЕК

Мая Санду (Фото: Dumitru Doru / EPA)

1. Вибори у Молдові. Підраховано 100% голосів, Санду звернулася до виборців російською. Чинна президентка Молдови Мая Санду прокоментувала попередні результати виборів, згідно з якими вона здобула перемогу. Санду заявила, що "Молдова перемогла", а частину промови проголосила російською мовою.

2. Єрмак спростував дані про переговори з Росією і пояснив, у якому форматі можливі домовленості. Україна не веде жодних переговорів з Росією, а домовленості можливі через окремі угоди за посередництва третіх держав. Про це в інтерв’ю в ефірі телемарафону повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

3. У Раді зареєстровано урядовий законопроєкт про ліквідацію МСЕК: що в документі. У понеділок, 4 листопада, у Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт про ліквідацію в Україні медико-соціальних експертних комісій. Про це йдеться у картці законопроєкту №12178 на сайті парламенту.

4. Німеччина надає Україні 200 млн євро екстреної зимової допомоги. Німеччина надасть Україні 200 млн євро гуманітарної допомоги перед зимовим сезоном. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.

5. Росія пропонувала Україні майже капітуляцію під виглядом "мирної угоди" – Радіо Свобода. На другий тиждень повномасштабного вторгнення Росія запропонувала Україні "договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України", умови якого нагадували капітуляцію Києва. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на російського та українського анонімних співрозмовників, знайомих з перебігом переговорів.

6. Командувач Повітряних сил доповів на Ставці про розробку нових рішень у боротьбі з КАБами. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Виконувач обов'язків командувача Повітряних сил Анатолій Кривоножко доповів щодо боротьби з засобами російського повітряного терору.

7. Politico: Якщо Трамп переможе, допомога Україні може припинитися відразу. У разі перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах у США допомога Україні може припинитися. Про це повідомляє Politico із посиланням на неназваного дипломата з ЄС.

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