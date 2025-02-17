Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 17 февраля

Gepard (Фото: Igor Tkachenko/EPA)

1. Германия передала Украине новый пакет военной помощи: полный перечень оружия. Правительство Германии в понедельник, 17 февраля, объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Список предоставленного оружия опубликовала пресс-служба немецкого правительства.

2. "Историческое событие": Украина и ОАЭ подписали соглашение о свободной торговле. Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Это первое в истории Украины соглашение о свободной торговле со странами Персидского залива, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

3. СБУ и Силы спецопераций поразили Ильский НПЗ и нефтяную станцию "Кропоткинская" – источник. Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ атаковали дронами Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.

4. Зеленский: Украина не примет участия в переговорах России и США в Саудовской Аравии. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет участвовать в переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии и не будет признавать какие-либо договоренности о ней, достигнутые без ее участия. Слова главы государства на пресс-конференции передает агентство Интерфакс-Украина.

5. Стармер заявил о готовности разместить британские войска в Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности разместить войска в Украине для обеспечения гарантий безопасности и выполнения мирного соглашения. Об этом он написал в статье для газеты The Telegraph.

6. Украинским мужчинам за границей начали выдавать паспорта. Минобороны получит о них данные. С 17 февраля украинским мужчинам 18-60 лет, проживающим за границей и подавшим документы до 25 апреля 2024 года, начнут выдавать паспорта. Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук, разъяснение опубликовано на сайте Государственной миграционной службы.

7. Энергетики Николаева возобновили теплоснабжение всем абонентам. Энергетики Николаева возобновили теплоснабжение всем абонентам, оставшимся без отопления из-за удара вражеского беспилотника по тепловой электростанции в ночь на воскресенье. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире общенационального телемарафона.

8. Россияне распространяют видео расстрела украинских военнопленных. Лубинец отреагировал. Российские захватчики, вероятно, снова расстреляли безоружных украинских военнопленных. Соответствующее видео распространяется в пропагандистских пабликах, на него отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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