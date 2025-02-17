Вісім головних новин України та світу на 21:00 17 лютого

Gepard (Фото: Igor Tkachenko/EPA)

1. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: повний список зброї. Уряд Німеччини у понеділок, 17 лютого, оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги. Список наданої зброї опублікувала пресслужба німецького уряду.

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2. "Історична подія": Україна та ОАЕ підписали угоду про вільну торгівлю. Україна та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) підписали Угоду про всеосяжне економічне партнерство. Це перша в історії України угода про вільну торгівлю з країнами Перської затоки, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

3. СБУ та Сили спецоперацій уразили Ільський НПЗ та нафтову станцію "Кропоткінська" – джерело. Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій ЗСУ атакували дронами Ільський нафтопереробний завод та нафтоперекачувальну станцію "Кропоткінська" у Краснодарському краї РФ. Про це повідомив співбесідник LIGA.net в СБУ.

4. Зеленський: Україна не візьме участі у перемовинах Росії та США в Саудівській Аравії. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не братиме участі у переговорах між США та Росією в Саудівській Аравії та не буде визнавати будь-які домовленості про неї, досягнуті без її участі. Слова глави держави на пресконференції передає агенція Інтерфакс-Україна.

5. Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити війська в Україні для забезпечення гарантій безпеки та виконання мирної угоди. Про це він написав у статті для газети The Telegraph.

6. Українським чоловікам за кордоном почали видавати паспорти. Міноборони отримає про них дані. З 17 лютого українським чоловікам 18-60 років, які проживають за кордоном та подали документи до 25 квітня 2024 року, почнуть видавати паспорти. Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук, роз'яснення опубліковано на сайті Державної міграційної служби.

7. Енергетики Миколаєва відновили теплопостачання всім абонентам. Енергетики Миколаєва відновили теплопостачання всім абонентам, які залишилися без опалення через удар ворожого безпілотника по тепловій електростанції у ніч на неділю. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

8. Росіяни розповсюджують відео розстрілу українських військовополонених. Лубінець відреагував. Російські загарбники, ймовірно, знову розстріляли беззбройних українських військовополонених. Відповідне відео розповсюджується у пропагандистських пабліках, на нього відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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