Все о 9 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 9 мая
По новому церковному календарю в Украине 9 мая церковь чествует перенос мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в г. Бари, мученика Христофора, преподобного Шио Мгвимского и преподобного Иосифа Оптинского.
Перенос мощей святителя Николая состоялся в 1087 году. Мощи почитаемого святого были перенесены из турецкого города Мир Ликийских в город Бари в Италии, чтобы спасти от турок-захватчиков. Сейчас мощи святого находятся в базилике Святого Николая в Баре. Николай Чудотворец почитается христианами. В Украине является национальным святым.
О мученике Христофоре Ликийском существует две легенды. Первая повествует, что он жил в третьем веке и был гигантским воином. Пока его пытались отказать от веры в Христа, он убедил своим мужеством перед пытками язычников уверовать во Христа. Христианство принимали и те воины, которые вели его на пытку. По другой версии, Христофор получил такое имя, потому что перенес через реку самого Иисуса, когда тот был младенцем. На острове Эгина в честь мученика назван монастырь.
Преподобный Шио Мгвимский родился в Антиохии Сырской. Сам избрал монашескую жизнь и родителей своих убедил служить Господу. Вместе с Иоаном Зедазнийским отправился в Грузию проповедовать христианство, но, стремясь к уединению, ушел жить в безлюдные леса в пещере. Со временем у него появлялись последователи. Когда их стало больше 20, они основали монастырь. Шио оставил монахам письменные поручения, а сам снова уединился. После смерти похоронен в основанной им обители.
Преподобный Иосиф Оптинский родился в 19 веке на территории Луганской области. Осиротев, стал монахом в Свято-Введенскому монастыре Оптиной пустыни. Имя Иосиф получил, когда постригся в монахи, до того же был Иваном. Позже был рукоположен в Иеромонаха. После смерти своего наставника возглавлял обитель. Его канонизировали в 2000 году, он входит в Собор 14-ти преподобных Оптинских старцев.
Именины и день ангела 9 мая
Согласно действующему церковному календарю, в Украине 9 мая именины отмечают Николай и Иосиф.
- Иосиф – древнееврейское имя, что значит "он приумножит".
- Николай — имя имеет древнегреческие корни и переводится как "победитель народов".
Народные традиции и приметы
9 мая в Украине отмечается народный праздник – Весеннего Николая. В народе говорили:
"В каждом году два Николая: на первого Николая не бывает холодно никогда, а на второго Николая не бывает тепло никогда."
Также можно встретить названия Летний Николай или Теплый Николай, поскольку есть еще праздник Зимнего Николая, который отмечается 6 декабря.
После Весеннего Николая начинали стричь овец, как говорит народная поговорка: "До Николая не сей гречки и не стриги овечки".
Василий Скуратовский в книге "Месяцелик" приводит такие поговорки ко Дню Николая, связаны с ожиданием нового урожая и холодной погодой:
- до Миколи не буде літа ніколи;
- держи сіно до Миколи, не побоїшся зими ніколи;
- як не вбачиш до Миколи колосу, то буде плачу й голосу;
- не хвались на Юрія посівом, а хвались на Миколи травою;
- після Миколи не пускай на сіножать коней ніколи.
Есть несколько примет к празднику, в которые до сих пор верят в народе:
на Николая хорошо сажать картофель;
если сажать баштан (кабачки, арбузы) после Николая, то не будет урожая;
нельзя до Весеннего Николая купаться в реках и прудах.
Очень торжественно день Теплого Николая проходит у гуцулов. Они устраивают целое "полонинское шествие". Для этого животных выгонят в горные долины. В начале шествия всегда шел старший среди пастухов, за ним два пастуха с трембитами, дальше стадо скота. Завершали ход все остальные односельчане, желавшие присоединиться к торжеству. Вдали от поселка на горной долине разводили костер и совершали ритуальное доение овец.
Что нельзя делать 9 мая
В этом году Весеннего Николая приходится на пятницу, поэтому следует воздерживаться от продуктов животного происхождения. По христианским традициям, пятница – постный день. Нельзя в праздник ссориться, спорить, злословить, обманывать и сплетничать.
Верующие посещают церковь или молятся святому Николаю дома. День праздничный, так что стоит провести его с семьей.