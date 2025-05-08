Усе про 9 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

9 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 9 травня

За новим церковним календарем в Україні 9 травня церква вшановує перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у м. Бари, мученика Христофора, преподобного Шіо Мгвимського і преподобного Йосифа Оптинського.

Перенесення мощів святителя Миколая відбулося у 1087 році. Мощі шанованого святого були перенесені з турецького міста Мир Лікійських до міста Барі в Італії, щоб врятувати від турків-загарбників. Зараз мощі святого перебувають у базиліці Святого Миколая у Барі. Миколай Чудотворець особливо шанується християнами. В Україні є національним святим.

Ікона перенесення мощів Святого Миколая / Фото: Благовіст

Про мученика Христофора Лікійського існує дві легенди. Перша оповідає, що він жив у третьому столітті й був велетенським воїном. Поки його намагалися відмовити від Христової віри, він переконав своєю мужністю перед тортурами язичників увірувати у Христа. Християнство приймали й ті воїни, що вели його на тортури. За іншою версією, Христофор отримав таке ім’я, тому що переніс через річку самого Ісуса, коли той був немовлям. На острові Егіна на честь мученика названо монастир.

Преподобний Шіо Мгвімський народився в Антіохії Сирській. Сам обрав чернече життя й батьків своїх переконав служити Господу. Разом з Іоаном Зедазнійським вирушив у Грузію проповідувати християнство, але, прагнучи усамітнення, пішов жити у безлюдні ліси у печері. З часом у нього з’являлися учні. Коли їх стало понад 20, вони заснували монастир. Шіо залишив ченцям письмові доручення, а сам знову усамітнився. Після смерті був похований у заснованій ним обителі.

Преподобний Іосиф Оптинський народився у 19 столітті на території Луганської області. Осиротівши, став ченцем у Свято-Введенському монастирі Оптиної пустині. Ім’я Іосиф отримав, коли постригся у ченці, до цього ж був Іваном. Пізніше був висвячений на ієромонаха. Після смерті свого наставника очолював обитель. Його канонізували у 2000 році, він входить до Собору 14-ти преподобних Оптинських старців.

Іменини та день ангела 9 травня

За чинним церковним календарем, в Україні 9 травня іменини відзначають Микола та Йосип.

Йосип — давньоєврейське ім’я, що означає "він примножить".

— давньоєврейське ім’я, що означає "він примножить". Микола — ім'я має давньогрецьке коріння і перекладається як "переможець народів".

Вітання з Днем ангела / LIGA.net

Народні традиції та прикмети

9 травня в Україні відзначається народне свято – Весняного Миколи. В народі казали:

"В кожнім році два Миколи: на першого Миколи не буває холодно ніколи, а на другого Миколи не буває тепло ніколи."

Також можна зустріти назви Літній Микола або Теплий Микола, оскільки є ще свято Зимового Миколи, що відзначається 6 грудня.

Після Весняного Миколи починали стригти овець, як каже народна приказка: "До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки".

Василь Скуратівський у книзі "Місяцелик" наводить такі приказки до Миколиного дня, пов'язані з очікуванням нового врожаю та холодною погодою:

до Миколи не буде літа ніколи;

держи сіно до Миколи, не побоїшся зими ніколи;

як не вбачиш до Миколи колосу, то буде плачу й голосу.

не хвались на Юрія посівом, а хвались на Миколи травою;

після Миколи не пускай на сіножать коней ніколи.

Є кілька прикмет до свята, у які й досі вірять в народі:

на Миколи добре садити картоплю;

якщо садити баштан (кабачки, кавуни, дині) після Миколи, то він не вродить;

не можна до Весняного Миколи купатися у річках та ставках.

Дуже урочисто день Теплого Миколи проходить у гуцулів. Вони влаштовують цілу "полонинську ходу". Для цього тварин виганяють на полонини. На початку ходи завжди йшов старший серед пастухів, за ним два пастухи з трембітами, далі стадо худоби. Завершували ходу усі інші односельці, що бажали приєднатися до урочистості. Далеко від селища на полонині розводили вогнище та здійснювали ритуальне доїння овець.

Що не можна робити 9 травня

Цього року Весняного Миколи припадає на п’ятницю, тому слід утримуватися від продуктів тваринного походження. За християнськими традиціями, п’ятниця – пісний день. Не можна у свято сваритися, сперечатися, лихословити, обманювати та пліткувати.

Віряни відвідують церкву або моляться до святого Миколая вдома. День святковий, тож варто провести його з родиною.