Все о дне 12 декабря: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 12 декабря / Фото: Pixels

Какой церковный праздник 12 декабря отмечают украинцы

12 декабря занимает особое место в христианском календаре, сочетая чествование выдающихся святых с народными традициями, которые формировались не одно столетие. С особым уважением верующие вспоминают святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца, известного своей праведностью, и священномученика Александра, епископа Иерусалимского, ставшего символом стойкости в вере. Дата также ассоциируется с многочисленными народными приметами и обрядами, которые приобрели особую популярность в украинской культуре.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Спиридон Тримифунтский – чудотворец и защитник от бедности

В истории Церкви святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем. Спиридон Тримифунтский жил в III-IV веках на острове Кипр. Первоначально он был простым пастухом, но благодаря своей праведности и доброте стал епископом. Святитель прославился многими чудесами:

он останавливал засуху и вызвал дождь своими молитвами;

воскресил мертвого ребенка, чтобы поддержать веру матери;

превратил змею в золото, чтобы помочь нуждающемуся.

Особенно почитают святого как защитника от бедности и невзгод. Его также считают покровителем путешественников и строителей. На иконах Спиридон изображен с колпаком на голове, похожим на пастуший, что символизирует его простое происхождение.

К Спиридону обращаются с просьбами об улучшении жилищных условий, о решении финансовых вопросов, исцелении и семейном благополучии. Особенно популярна молитва к святому накануне больших жизненных изменений. Святой почитается как в православных, так и в греко-католических церквях, и это народный праздник, имеющий много традиций.

Церковный праздник 12 декабря – святого Спиридона / Фото: Depositphotos

Священномученик Александр, епископ Иерусалимский — образ стойкости в вере

Священномученик Александр Иерусалимский — одна из самых почитаемых фигур в христианской истории, пример духовной стойкости и преданности вере. Он жил в III веке, в период активных преследований христиан, и прославился не только как епископ, но и как защитник веры даже под угрозой мученической смерти.

Александра почитают как священномученика, то есть того, кто пострадал за свою веру, оставаясь духовным проводником даже в страданиях. Его жизненный путь стал вдохновением для многих последующих поколений верующих. Особую роль его фигура играет в богословском наследии. Деятельность Александра в создании образовательных учреждений помогла укрепить знания о христианском учении в регионе, который был эпицентром религиозных разногласий.

Кто празднует именины и день ангела 12 декабря

12 декабря именины празднуют носители имен Александр и Спиридон. В народе это хорошая возможность поздравить близких, вручить им символические подарки и пожелать здоровья и счастья. 12 декабря соединяет в себе религиозное содержание, историческую память и богатые народные традиции. Этот день учит милосердию, терпению и напоминает о важности духовного совершенствования. Святые Спиридон и Александр вдохновляют своими примерами, а традиции, связанные с этой датой, добавляют красок в зимние дни.

Народные традиции на Спиридона и что нельзя делать

Святого называют в народе "Спиридоном Солнцеворотом", поскольку по народным верованиям солнце "поворачивает к весне" и день становится длиннее: "На Спиридона дня прибудет на маковое зерно".

Наши предки верили, что в этот день можно предсказать погоду на весь год. Каждый следующий день до Рождества символизирует один из месяцев года. Причуды природы, наблюдавшиеся в течение этих дней, считались предвестниками того, каким будет грядущий год:

ясная ночь — к холодной зиме и жаркому лету;

облачная ночь — к теплой зиме и пасмурному лету.

В этот день хозяева соблюдали определенные запреты, связанные с работой, особенно в сельском хозяйстве:

не работали с соломой, чтобы мыши не портили хлеб и запасы;

пытались избегать тяжелых работ, потому что верили, что это может привести к неурожайному году.

По погодным приметам определяли не только зиму, но и урожай в следующем году. Люди внимательно следили за природными явлениями, стараясь сохранить гармонию с землей. Праздник выпадает на период Рождественского поста, поэтому нельзя употреблять мясо, молочные продукты и алкоголь.

Государственный праздник 12 декабря — День Сухопутных войск Украины

12 декабря – День Сухопутных войск Украины / Фото: Depositphotos

День был официально установлен в 1997 году указом президента Украины в знак признания жизненно важной роли Сухопутных войск в обеспечении национальной безопасности. Как наиболее многочисленный вид ВСУ они играют решающую роль в поддержке территориальной целостности и в защите государственных границ.

Этот день является символом уважения и признательности защитникам, которые прямо сейчас борются за свободу и независимость Украины. Он отмечает не только мощь и выдержку украинских военных, но и напоминает об их жертвах и отваге, подчеркивает их роль в защите суверенитета и территориальной целостности государства. Это также момент для объединения общества вокруг общих целей — сохранения свободы и независимости Украины.