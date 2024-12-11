Усе про день 12 грудня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 12 грудня / Фото: Pexels

Яке церковне свято 12 грудня відзначають українці

12 грудня має особливе місце у християнському календарі, поєднуючи вшанування видатних святих із народними традиціями, які формувалися не одне століття. З особливою шаною віряни згадують святителя Спиридона Тримифунтського, чудотворця, відомого своєю праведністю, та священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського, що став символом стійкості у вірі. Дата також асоціюється з численними народними прикметами й обрядами, що набули особливої популярності в українській культурі.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Спиридон Тримифунтський — чудотворець і захисник від бідності

В історії Церкви святитель Спиридон вшановується разом зі святителем Миколаєм. Спиридон Тримифунтський жив у III–IV століттях на острові Кіпр. Спочатку він був простим пастухом, але завдяки своїй праведності та доброті став єпископом. Святитель прославився багатьма чудесами:

він зупиняв посуху та викликав дощ своїми молитвами;

воскресив мертву дитину, щоб підтримати віру матері;

перетворив змію на золото, щоб допомогти нужденному.

Особливо шанують святого, як захисника від бідності та негараздів. Його також вважають покровителем мандрівників і будівничих. На іконах Спиридон зображений з ковпаком на голові, схожим на пастуший, що символізує його просте походження.

До Спиридона звертаються з проханнями про поліпшення житлових умов, розв'язання фінансових питань, зцілення та сімейний добробут. Особливо популярною є молитва до святого напередодні великих життєвих змін. Святий шанується як у православних, так і в греко-католицьких церквах, і це народне свято, що має багато традицій.

Церковне свято 12 грудня – святого Спиридона / Фото: Depositphotos

Священномученик Олександр, єпископ Єрусалимський — образ стійкості у вірі

Священномученик Олександр Єрусалимський — одна з найшанованіших постатей у християнській історії, приклад духовної стійкості та відданості вірі. Він жив у III столітті, в період активних переслідувань християн, і прославився не лише як єпископ, а і як захисник віри навіть під загрозою мученицької смерті.

Олександра шанують як священномученика, тобто того, хто постраждав за свою віру, залишаючись духовним провідником навіть у стражданнях. Його життєвий шлях став натхненням для багатьох наступних поколінь вірян. Особливу роль його постать відіграє у богословській спадщині. Діяльність Олександра зі створення освітніх закладів допомогла зміцнити знання про християнське вчення в регіоні, який був епіцентром релігійних розбіжностей.

Хто святкує іменини та день ангела 12 грудня

12 грудня іменини святкують носії імен Олександр, Спиридон. У народі це гарна нагода привітати близьких, вручити їм символічні подарунки й побажати здоров’я та щастя. 12 грудня поєднує в собі релігійний зміст, історичну пам’ять і багаті народні традиції. Цей день вчить милосердя, терпіння та нагадує про важливість духовного вдосконалення. Святі Спиридон і Олександр надихають своїми прикладами, а традиції, пов’язані з цією датою, додають фарб у зимові дні.

Народні традиції на Спиридона та що не можна робити

Святого називають в народі "Спиридоном Сонцеворотом", оскільки за народними віруваннями сонце "повертає на весну" і день стає довшим: "На Спиридона дня прибуде на макове зерня".

Пращури вірили, що цього дня можна передбачити погоду на весь рік. Кожен наступний день до Різдва символізує один із місяців року. Примхи природи, що спостерігалися протягом цих днів, вважалися провісниками того, яким буде майбутній рік:

ясна ніч — до холодної зими та спекотного літа;

хмарна ніч — до теплої зими та похмурого літа.

У цей день господарі дотримувалися певних заборон, пов’язаних із роботою, особливо у сільському господарстві:

не працювали з соломою, щоб миші не псували хліб і запаси;

намагалися уникати важких робіт, бо вірили, що це може призвести до неврожайного року.

За погодними прикметами визначали не лише зиму, а й урожай наступного року. Люди уважно стежили за природними явищами, намагаючись зберегти гармонію із землею. Свято припадає на період Різдвяного посту, тому слід дотримуватися стриманості у їжі та вчинках. Заборонено споживати м’ясо, молочні продукти та алкоголь.

Державне свято 12 грудня — День Сухопутних військ України

12 грудня – День Сухопутних військ України / Фото: Depositphotos

День був офіційно встановлений у 1997 році указом президента України на знак визнання життєво важливої ролі Сухопутних військ у забезпеченні національної безпеки. Як найбільш численний вид ЗСУ вони відіграють вирішальну роль у підтримці територіальної цілісності та захисті державних кордонів.

Цей день є символом поваги та вдячності до захисників, які просто зараз борються за свободу і незалежність України. Він відзначає не лише міць і витримку українських військових, але й нагадує про їхні жертви та відвагу, підкреслює їх роль у захисті суверенітету та територіальної цілісності держави. Це також момент для об'єднання суспільства навколо спільної мети — збереження свободи та незалежності України.