Все о дне завтра, 16 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 16 февраля / Фото: freepik

Какой церковный праздник 16 февраля

16 февраля православная церковь чествует мучеников Памфила, Валента, Павла, Порфирия, Юлиана, Самуила, Илии и Даниила. Они пострадали за христианскую веру во времена правления императора Диоклетиана.

Мученик Памфил был священником и ученым, занимавшимся переписыванием священных книг. Вместе с соратниками его пытали и казнили за верность христианству.

Интересно, что Памфил занимался не только переписыванием Священного Писания, но и объяснением текстов, чтобы сделать их понятными для простых людей. Его библиотека в Кесарии Палестинской стала одним из важнейших богословских собраний книг того времени. Его ученик Евсевий Кесарийский позже использовал эти материалы для написания "Церковной истории", которая является одной из первых подробных хроник христианства.

Какой церковный праздник 16 февраля / Фото: wikimedia

Также в этот день почитают мучеников Персидских в Мартирополе. В IV веке христианская община в Персии подвергалась жестоким преследованиям со стороны зороастрийской власти. Когда епископ Маруф пытался оградить свою паству, он стал свидетелем массовых расправ над верующими. Персидские мученики отказались отречься от христианства, за что их пытали и казнили. Их вера и самопожертвование стали символом несокрушимости духа и верности своим убеждениям.

Интересно, что святой Маруф, кроме своей духовной деятельности, был дипломатом. Ему удалось заключить мир между Византийской империей и Персией, что уменьшило преследования христиан. После смерти Маруфа канонизировали, а его дипломатические способности до сих пор упоминаются как пример христианского милосердия и мудрости.

Более подробно о праздниках в феврале в материале Какие праздники будут в феврале 2025 года: церковный календарь на месяц

Именины и день ангела 16 февраля

Именины и день ангела 16 февраля / Фото: freepik

Именины 16 февраля празднуют:

Павел означает "малый", "скромный" (латинское происхождение);

Порфирий – происходит от "пурпура", символизирующего благородство (греческое имя);

Юлиан – означает "принадлежащий к роду Юлиев";

Самуил – переводится как "Бог услышал" (еврейское имя);

Илия – значит "мой Бог – Яхве";

Даниил – в переводе "Бог – мой судья".

В этот день следует поздравить носителей этих имен и пожелать им здоровья и благополучия.

Государственные и международные праздники

День военного журналиста Украины – профессиональный праздник репортеров, освещающих военные события. Установлен в память об украинских журналистах, погибших при исполнении обязанностей. Военные журналисты работают в самых опасных условиях, на передовой, в зонах боевых действий, часто рискуя жизнью ради правды. Именно благодаря военным корреспондентам общество получает правдивые факты о событиях на фронте.

Что нельзя делать 16 февраля

В народе этот день отмечался определенными запретами и приметами. Например, нельзя занимать деньги – это может привести к финансовым трудностям и долгам. Также не рекомендуется начинать важные дела – считается, что они могут завершиться неудачей. Запрещено ссориться и ругаться – это может повлечь за собой продолжительные конфликты и недоразумения. Не стоит выходить из дома без особой нужды – верили, что в этот день особенно активны злые силы.

Народные приметы

Лес шумит – к потеплению или снегопаду.

Воробьи чирикают – скоро придет весна.

Падает снег – лето будет дождливым.

Если небо будет покрыто облаками, а ветер сильный – вскоре изменится погода, возможно резкое похолодание.

В древности люди считали, что этот день – своеобразный переход между зимой и весной. Если погода была ясной, то весна обещала быть ранней и теплой. А вот метель и ветер предвещали холодный март и возможные затяжные морозы. Следуя традициям и верованиям, наши предки стремились обеспечить себе благополучие и гармонию в жизни.