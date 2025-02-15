Усе про день завтра, 16 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 16 лютого / Фото: freepik

Яке церковне свято 16 лютого

16 лютого православна церква вшановує мучеників Памфіла, Валента, Павла, Порфирія, Юліана, Самуїла, Іллі та Даниїла. Вони постраждали за християнську віру в часи правління імператора Діоклетіана.

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Мученик Памфіл був священником і вченим, що займався переписуванням священних книг. Разом із соратниками він зазнав тортур і був страчений за вірність християнству.

Цікаво, що Памфіл займався не тільки переписуванням Святого Письма, а й поясненням текстів, щоб зробити їх зрозумілими для простого люду. Його бібліотека у Кесарії Палестинській стала однією з найважливіших богословських книгозбірень того часу. Його учень Євсевій Кесарійський пізніше використав ці матеріали для написання "Церковної історії", яка є однією з перших детальних хронік християнства.

Яке церковне свято 16 лютого / Фото: wikimedia

Також цього дня шанують мучеників Перських у Мартирополі. У IV столітті християнська громада в Персії зазнавала жорстоких переслідувань з боку зороастрійської влади. Коли єпископ Маруф намагався захистити свою паству, він став свідком масових розправ над вірянами. Перські мученики відмовилися зректися християнства, за що їх катували та страчували. Їхня віра та самопожертва стали символом незламності духу та вірності своїм переконанням.

Цікаво, що святий Маруф, окрім своєї духовної діяльності, був також дипломатом. Йому вдалося укласти мир між Візантійською імперією та Персією, чим він зменшив переслідування християн. Після смерті Маруфа канонізували, а його дипломатичні здібності й досі згадуються як приклад християнського милосердя та мудрості.

Більш детально про свята у лютому в матеріалі Які свята будуть у лютому 2025 року: церковний календар на місяць

Іменини та день ангела 16 лютого

Іменини та день ангела 16 лютого / Фото: freepik

Іменини 16 лютого святкують:

Павло – означає "малий", "скромний" (латинське походження);

Порфирій – походить від "пурпур", що символізує благородство (грецьке ім'я);

Юліан – означає "належний до роду Юліїв";

Самуїл – перекладається як "Бог почув" (єврейське ім'я);

Ілля – означає "мій Бог – Ягве";

Даниїл – у перекладі "Бог – мій суддя".

Цього дня варто привітати носіїв цих імен та побажати їм здоров'я і добробуту.

Державні та міжнародні свята

День військового журналіста України – професійне свято репортерів, що висвітлюють військові події. Встановлений у пам’ять про українських журналістів, які загинули під час виконання обов’язків. Військові журналісти працюють у найнебезпечніших умовах, на передовій, у зонах бойових дій, часто ризикуючи життям заради правди. Саме завдяки воєнним кореспондентам суспільство отримує правдиві факти про події на фронті.

Що не можна робити 16 лютого

У народі цей день відзначався певними заборонами та прикметами. Наприклад, не можна позичати гроші – це може призвести до фінансових труднощів і боргів. Також не рекомендується розпочинати важливі справи – вважається, що вони можуть завершитися невдачею. Заборонено сваритися та лаятися – це може спричинити тривалі конфлікти та непорозуміння. Не варто виходити з дому без особливої потреби – вірили, що цього дня особливо активні злі сили.

Народні прикмети

Ліс шумить – до потепління чи снігопаду.

Горобці цвірінькають – скоро прийде весна.

Падає великий сніг – літо буде дощовим.

Якщо небо вкрите хмарами, а вітер сильний – незабаром зміниться погода, можливе різке похолодання.

У давнину люди вважали, що цей день є своєрідним переходом між зимою та весною. Якщо погода була ясною, то весна обіцяла бути ранньою та теплою. А от заметіль і вітер віщували холодний березень та можливі затяжні морози. Дотримуючись традицій і вірувань, наші предки прагнули забезпечити собі добробут та гармонію в житті.