Все о дне 18 ноября: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

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Праздники в этот день

День сержанта Вооруженных Сил Украины . Праздник, учрежденный в 2019 году, должен отметить героизм, мужество и преданность сержантов Вооруженных Сил Украины. День особенно важен сейчас во время полномасштабной войны против Украины, следует уважать работу и защиту украинской независимости.

. Праздник, учрежденный в 2019 году, должен отметить героизм, мужество и преданность сержантов Вооруженных Сил Украины. День особенно важен сейчас во время полномасштабной войны против Украины, следует уважать работу и защиту украинской независимости. День защиты детей от сексуального насилия и эксплуатации. День введен в Европейском сообществе 2015 года. Цель – повысить уровень осведомленности общественности о явлениях сексуального насилия и эксплуатации над детьми, способствовать распространению открытого диалога на эту тему и методах защиты детей. Также целью мероприятия является распространение методов предотвращения насилия и защиты детей.

Какой церковный праздник 18 ноября

По новоюлианскому церковному календарю 18 ноября 2024 года отмечается день мучеников Романа и Платона, мучеников Закхея и Алтея. В народном календаре в день святых Романа и Платона молятся о достатке и защите дома от несчастий.

Мучеников Платона и Романа

Святой мученик Платон был братом мученика Антиоха. Он ходил по городам и проповедовал Слово Божие. Красноречие его обращало язычников в христианство. За это он был схвачен и отдан на страшные мучения палачам. Но Платон остался верен своей вере в Бога и не желал поклоняться языческим идолам. Он был заключен в тюрьму и по приказу правителя провел 18 дней без пищи и воды, но ничто не пошатнуло веры Платона.

Святой Роман был дьяконом храма Кесарии Палестинской. Во время гонений христиан диакон был арестован и приговорен к смерти через сожжение. Но когда его подожгли, пошел дождь, а диакон продолжал проповедовать веру во Христа. Тогда его приговорили к смерти через повешение.

Мученики Закхей, диакон Гададинский и Алтей, чтец Кесарийский пострадали за проповедование веры Христовой во времена гонений христиан под управлением императора Диоклетиана. Святые мученики отказались отречься от своей веры, были закованы в одни колодки и всю ночь перед казнью провели в молитве к Единому Богу.

Именины 18 ноября

По новому принятому в Украине церковному календарю 18 ноября свои именины празднуют Платон и Роман.

Что нельзя делать 18 ноября – народные приметы

18 ноября – третий день Рождественского поста. Верующие воздерживаются от употребления мяса, молока, яиц, а также соблюдают правила поста.

По народным традициям, в день святого Романа принято утром идти в церковь и просить легко пережить зиму и получить хороший урожай на следующее лето. К народным приметам в этот день относятся: