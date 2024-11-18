Все о дне 19 ноября: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Икона Божой Матери "В скорбях и печалях радость и утеха ". Фото: Храм Святого Иоана Богослова

Праздники 19 ноября

Всемирный день гражданина , посвященный всемирной концепции глобального гражданства. День призван задуматься о предназначении человека и его обязанностях перед другими и планетой.

, посвященный всемирной концепции глобального гражданства. День призван задуматься о предназначении человека и его обязанностях перед другими и планетой. Международный день памяти журналистов . Такое мероприятие чтит память журналистов, погибших на работе, выполняя свои служебные обязанности. Цель – напомнить о цене, которую приходится иногда платить за свободу слова, а также о роли журналистов в распространении информации и всеобщем развитии общества.

. Такое мероприятие чтит память журналистов, погибших на работе, выполняя свои служебные обязанности. Цель – напомнить о цене, которую приходится иногда платить за свободу слова, а также о роли журналистов в распространении информации и всеобщем развитии общества. День женщин-предпринимателей , учрежденный ООН в Нью-Йорке.

, учрежденный ООН в Нью-Йорке. День работников гидрометеорологической службы Украины , учрежденный в 2003 году.

, учрежденный в 2003 году. День работников стекольной промышленности , украинский праздник.

, украинский праздник. Всемирный день памяти жертв ДТП, установленный ООН для памяти жертв и напоминания о важности сохранения безопасности на дорогах.

Церковные праздники 19 ноября

19 ноября Православная Церковь Украины чтит память преподобного Варлаама, игумена Киево-Печерского, раннехристианских святых пророка Авдия, мученика Варлаама.

Преподобного Варлаама, игумена Киево-Печерского

Варлаам жил в XI веке, был сыном одного из бояр. Заинтересовавшись монашеской жизнью, отправился в киевские пещеры. Когда монахов стало достаточно много, он был назначен первым игуменом монастыря Киево-Печерской лавры.

Пророка Авдия

Авдий жил в VI веке до н. Пророка также называют Авдий, имя означает "слуга Божий". Авдий происходил из Израиля. Считается одним из 12 малых пророков. Он написал книгу пророка Авдия, входящую в Ветхий Завет. Пророк почитается в православных, католических церквях и иудаизме.

Мученика Варлаама

Сирийский мученик Варлаам жил во времена гонения христиан при императоре Диоклетиане. Он публично признал свою веру во Христа, и за это был арестован. Пытки не заставили его отказаться от веры своей. Святой Варлаам принял мученическую смерть в 304 году.

Также церковь чествует 19 ноября преподобного Иллариона Грузинского, с 16 лет посвятившего свою жизнь церкви. 17 лет он провел в пустыне, а затем свое семейное имение обустроил в монастырь. Илларион переводил Священное письмо и аскетические книги на грузинский язык.

Почитается в этот день и чудотворная икона Божией Матери "В скорбях и печалях радость и утешение". Обстоятельства и время написания иконы неизвестны. Особенна она тем, что на ней изображены также Димитрий Солунский, святой Иоанн Предтеча и святой Иоанн Богослов, преподобные Антоний, Евфимий, Онуфрий, Савва Освященный и Николай Чудотворец.

Какой день ангела 19 ноября

По новому церковному календарю, принятому в Украине, 19 ноября отмечается день Варлаама, Иллариона и Авдия.

Что нельзя делать в Авдеев день

По народным поверьям, считалось, что в Авдеев день по улице ходит нечистая сила, поэтому не советовали выходить из дома.

Наши предки топором простукивали двери и окна, чтобы испугать нечистую силу.

Топор клали под кровать беременным и новорожденным для оберега от злых духов.

Наши предки заметили, если в этот день погода холодная и ветреная, то и весна будет холодной.

Если небо тусклое – ждать оттепели.

19 ноября – пятый день Рождественского поста. Церковью рекомендовано воздерживаться от скоромной пищи, громких гуляний и соблюдать правила поста.