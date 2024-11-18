Усе про день 19 листопада: яке свято, день ангела та що не можна робити

Ікона Божої Матері "В скорботах і печалях радість і утіха". Фото: Храм Святого Іоана Богослова

Свята 19 листопада

Всесвітній день громадянина , присвячений всесвітній концепції глобального громадянства. День покликаний замислитися над призначенням людини та її обов’язками перед іншими і планетою.

, присвячений всесвітній концепції глобального громадянства. День покликаний замислитися над призначенням людини та її обов’язками перед іншими і планетою. Міжнародний день пам’яті журналістів . Такий захід вшановує пам’ять журналістів, які загинули на роботі під час виконання своїх службових обов'язків. Має на меті нагадати про ціну, яку доводиться іноді платити за свободу слова, а також про роль журналістів у розповсюдженні інформації й загального розвитку суспільства.

. Такий захід вшановує пам’ять журналістів, які загинули на роботі під час виконання своїх службових обов'язків. Має на меті нагадати про ціну, яку доводиться іноді платити за свободу слова, а також про роль журналістів у розповсюдженні інформації й загального розвитку суспільства. День жінок-підприємниць , започаткований ООН у Нью-Йорку.

, започаткований ООН у Нью-Йорку. День працівників гідрометеорологічної служби України , започаткований 2003 року.

, започаткований 2003 року. День працівників скляної промисловості, українське свято.

українське свято. Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод, встановлений ООН для вшанування жертв і нагадування на важливості збереження безпеки на дорогах.

Церковні свята 19 листопада

19 листопада Православна Церква України вшановує пам'ять преподобного Варлаама, ігумена Києво-Печерського, ранньохристиянських святих пророка Авдія, мученика Варлаама.

Преподобного Варлаама, ігумена Києво-Печерського

Варлаам жив у XI столітті, був сином одного з бояр. Зацікавившись чернечим життям, вирушив до київських печер. Коли ченців стало досить багато, він був призначений першим ігуменом монастиря Києво-Печерської лаври.

Пророка Авдія

Авдій жив у VI столітті до н.е. Пророка також називають Овдій, ім’я означає "слуга Божий". Авдій походив з Ізраїлю. Вважається одним із 12 малих пророків. Він написав книгу пророка Овдія, що входить до Старого Заповіту. Пророк шанується у православних, католицьких церквах та юдаїзмі.

Мученика Варлаама

Сирійський мученик Варлаам жив у часи гоніння християн за правління імператора Діоклетіана. Він привселюдно визнав свою віру у Христа, і за це був заарештований. Катування не примусили його відмовитися від віри своєї. Святий Варлаам прийняв мученицьку смерть 304 року.

Також церква вшановує 19 листопада преподобного Іларіона Грузинського, який з 16 років присвятив своє життя церкві. 17 років він провів у пустелі, а потім свій родинний маєток облаштував у монастир. Іларіон перекладав Святе письмо й аскетичні книги грузинською мовою.

Шанується у цей день і чудотворна ікона Божої Матері "В скорботах і печалях радість і утіха". Обставини та час написання ікони невідомі. Особлива вона тим, що на ній зображені також Димитрій Солунський, святий Іоанн Предтеча і святий Іоанн Богослов, преподобні Антоній, Євфимій, Онуфрій, Сава Освячений і Миколай Чудотворець.

Який день ангела 19 листопада

За новим церковним календарем, прийнятим в Україні, 19 листопада відзначають іменини Варлаама, Іларіона й Авдія.

Що не можна робити в Авдіїв день

За народними повір’ями, вважалося, що в Авдіїв день по вулиці ходить нечиста сила, тому не радили виходити з дому. Сокира вважалася оберегом від різної нечисті та нещасть.

Наші предки сокирою простукували двері й вікна, щоб налякати нечисту силу.

Сокиру клали під ліжко вагітних і новонароджених для оберега від злих духів.

Люди вірили, якщо цей день холодний і вітряний – холодною буде не лише зима, а й весна.

Якщо небо тьмяне – чекати відлиги.

19 листопада – п'ятий день Різдвяного посту. Церквою рекомендовано утримуватися від скоромної їжі, гучних гулянь і дотримуватися правил посту.