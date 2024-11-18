Усе про день 19 листопада: яке свято, день ангела та що не можна робити
Свята 19 листопада
- Всесвітній день громадянина, присвячений всесвітній концепції глобального громадянства. День покликаний замислитися над призначенням людини та її обов’язками перед іншими і планетою.
- Міжнародний день пам’яті журналістів. Такий захід вшановує пам’ять журналістів, які загинули на роботі під час виконання своїх службових обов'язків. Має на меті нагадати про ціну, яку доводиться іноді платити за свободу слова, а також про роль журналістів у розповсюдженні інформації й загального розвитку суспільства.
- День жінок-підприємниць, започаткований ООН у Нью-Йорку.
- День працівників гідрометеорологічної служби України, започаткований 2003 року.
- День працівників скляної промисловості, українське свято.
- Всесвітній день пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод, встановлений ООН для вшанування жертв і нагадування на важливості збереження безпеки на дорогах.
Церковні свята 19 листопада
19 листопада Православна Церква України вшановує пам'ять преподобного Варлаама, ігумена Києво-Печерського, ранньохристиянських святих пророка Авдія, мученика Варлаама.
Преподобного Варлаама, ігумена Києво-Печерського
Варлаам жив у XI столітті, був сином одного з бояр. Зацікавившись чернечим життям, вирушив до київських печер. Коли ченців стало досить багато, він був призначений першим ігуменом монастиря Києво-Печерської лаври.
Пророка Авдія
Авдій жив у VI столітті до н.е. Пророка також називають Овдій, ім’я означає "слуга Божий". Авдій походив з Ізраїлю. Вважається одним із 12 малих пророків. Він написав книгу пророка Овдія, що входить до Старого Заповіту. Пророк шанується у православних, католицьких церквах та юдаїзмі.
Мученика Варлаама
Сирійський мученик Варлаам жив у часи гоніння християн за правління імператора Діоклетіана. Він привселюдно визнав свою віру у Христа, і за це був заарештований. Катування не примусили його відмовитися від віри своєї. Святий Варлаам прийняв мученицьку смерть 304 року.
Також церква вшановує 19 листопада преподобного Іларіона Грузинського, який з 16 років присвятив своє життя церкві. 17 років він провів у пустелі, а потім свій родинний маєток облаштував у монастир. Іларіон перекладав Святе письмо й аскетичні книги грузинською мовою.
Шанується у цей день і чудотворна ікона Божої Матері "В скорботах і печалях радість і утіха". Обставини та час написання ікони невідомі. Особлива вона тим, що на ній зображені також Димитрій Солунський, святий Іоанн Предтеча і святий Іоанн Богослов, преподобні Антоній, Євфимій, Онуфрій, Сава Освячений і Миколай Чудотворець.
Який день ангела 19 листопада
За новим церковним календарем, прийнятим в Україні, 19 листопада відзначають іменини Варлаама, Іларіона й Авдія.
Що не можна робити в Авдіїв день
За народними повір’ями, вважалося, що в Авдіїв день по вулиці ходить нечиста сила, тому не радили виходити з дому. Сокира вважалася оберегом від різної нечисті та нещасть.
- Наші предки сокирою простукували двері й вікна, щоб налякати нечисту силу.
- Сокиру клали під ліжко вагітних і новонароджених для оберега від злих духів.
- Люди вірили, якщо цей день холодний і вітряний – холодною буде не лише зима, а й весна.
- Якщо небо тьмяне – чекати відлиги.
19 листопада – п'ятий день Різдвяного посту. Церквою рекомендовано утримуватися від скоромної їжі, гучних гулянь і дотримуватися правил посту.