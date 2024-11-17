Усе про день 18 листопада: яке свято, день ангела та що не можна робити

Що святкують в Україні 18 листопада та яких заборон потрібно дотримуватися

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Свята в цей день

День сержанта Збройних Сил України . Свято започатковане 2019 року, має на меті відзначити героїзм, мужність і відданість сержантів Збройних Сил України. День особливо важливий зараз під час повномасштабної війни проти України, слід шанувати роботу та захист української незалежності.

. Свято започатковане 2019 року, має на меті відзначити героїзм, мужність і відданість сержантів Збройних Сил України. День особливо важливий зараз під час повномасштабної війни проти України, слід шанувати роботу та захист української незалежності. День захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації. День запроваджений у Європейській спільноті 2015 року. Має на меті підвищити рівень обізнаності громадськості про явища сексуального насильства та експлуатації над дітьми, сприяти поширенню відкритого діалогу на цю тему й методи захисту дітей. Також метою заходу є поширення методів упередження насильства та захисту дітей.

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Яке церковне свято 18 листопада

За новоюліанським церковним календарем 18 листопада 2024 року відзначається день мучеників Романа і Платона, мучеників Закхея й Алтея. У народному календарі у день святих Романа і Платона моляться про достаток і захист дому від нещасть.

Мучеників Платона і Романа

Святий мученик Платон був братом мученика Антиоха. Він ходив по містах і проповідував Слово Боже. Краса його промов навертала язичників у християнство. За це він був схоплений і відданий на страшні муки до катів. Але Платон лишився вірний своїй вірі у Бога і не бажав вклонятися язичницьким ідолам. Він був ув’язнений, і за наказом правителя провів 18 днів без їжі та води, але ніщо не похитнуло віри Платона.

Святий Роман був дияконом храму Кесарії Палестинської. Під час гонінь християн диякон був заарештований і засуджений на смерть через спалення. Але коли його підпалили, пішов дощ, а диякон продовжував проповідувати віру в Христа. Тоді його засудили на смерть через повішання.

Мученики Закхей, диякон Гададинський і Алтей, читець Кесарійський постраждали за проповідування віри Христової в часи гонінь християн під управлінням імператора Діоклетіана. Святі мученики відмовилися зректися своєї віри й були заковані в одні колодки й усю ніч перед стратою провели в молитві до Єдиного Бога.

Іменини 18 листопада

За новим прийнятим в Україні церковним календарем 18 листопада свої іменини святкують Платон і Роман.

Що не можна робити 18 листопада – народні прикмети

18 листопада – третій день Різдвяного посту. Віряни утримуються від споживання м'яса, молока, яєць, а також дотримуються правил посту.

За народними традиціями у день святого Романа заведено вранці йти у церкву та просити легко пережити зиму й мати добрий урожай наступного літа. До народних прикмет у цей день належать такі: