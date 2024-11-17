Усе про день 18 листопада: яке свято, день ангела та що не можна робити
Фото: Рexels
Зміст:
  1. Свята в цей день
  2. Яке церковне свято 18 листопада
    1. Мучеників Платона і Романа
  3. Іменини 18 листопада
  4. Що не можна робити 18 листопада – народні прикмети

Свята в цей день

  • День сержанта Збройних Сил України. Свято започатковане 2019 року, має на меті відзначити героїзм, мужність і відданість сержантів Збройних Сил України. День особливо важливий зараз під час повномасштабної війни проти України, слід шанувати роботу та захист української незалежності.
  • День захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації. День запроваджений у Європейській спільноті 2015 року. Має на меті підвищити рівень обізнаності громадськості про явища сексуального насильства та експлуатації над дітьми, сприяти поширенню відкритого діалогу на цю тему й методи захисту дітей. Також метою заходу є поширення методів упередження насильства та захисту дітей.
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Церковний календар на 2025 рік зі святами: дати великих свят

Яке церковне свято 18 листопада

За новоюліанським церковним календарем 18 листопада 2024 року відзначається день мучеників Романа і Платона, мучеників Закхея й Алтея. У народному календарі у день святих Романа і Платона моляться про достаток і захист дому від нещасть.

Мучеників Платона і Романа

Святий мученик Платон був братом мученика Антиоха. Він ходив по містах і проповідував Слово Боже. Краса його промов навертала язичників у християнство. За це він був схоплений і відданий на страшні муки до катів. Але Платон лишився вірний своїй вірі у Бога і не бажав вклонятися язичницьким ідолам. Він був ув’язнений, і за наказом правителя провів 18 днів без їжі та води, але ніщо не похитнуло віри Платона.

Святий Роман був дияконом храму Кесарії Палестинської. Під час гонінь християн диякон був заарештований і засуджений на смерть через спалення. Але коли його підпалили, пішов дощ, а диякон продовжував проповідувати віру в Христа. Тоді його засудили на смерть через повішання.

Іменини Романа 2024: нова дата за церковним календарем, історія свята

Мученики Закхей, диякон Гададинський і Алтей, читець Кесарійський постраждали за проповідування віри Христової в часи гонінь християн під управлінням імператора Діоклетіана. Святі мученики відмовилися зректися своєї віри й були заковані в одні колодки й усю ніч перед стратою провели в молитві до Єдиного Бога.

Іменини 18 листопада

За новим прийнятим в Україні церковним календарем 18 листопада свої іменини святкують Платон і Роман.

Що не можна робити 18 листопада – народні прикмети

18 листопада – третій день Різдвяного посту. Віряни утримуються від споживання м'яса, молока, яєць, а також дотримуються правил посту.

За народними традиціями у день святого Романа заведено вранці йти у церкву та просити легко пережити зиму й мати добрий урожай наступного літа. До народних прикмет у цей день належать такі:

  • Якщо холодно на Романа та Платона – то вся зима буде холодною. Якщо тепло, то навпаки.
  • Якщо віє вітер – зимою чекати багато завірюх і хуртовин.
  • Погода вранці, в обід і ввечері показує якими будуть грудень, січень і лютий відповідно.
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