Усе про день 18 листопада: яке свято, день ангела та що не можна робити
Свята в цей день
- День сержанта Збройних Сил України. Свято започатковане 2019 року, має на меті відзначити героїзм, мужність і відданість сержантів Збройних Сил України. День особливо важливий зараз під час повномасштабної війни проти України, слід шанувати роботу та захист української незалежності.
- День захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації. День запроваджений у Європейській спільноті 2015 року. Має на меті підвищити рівень обізнаності громадськості про явища сексуального насильства та експлуатації над дітьми, сприяти поширенню відкритого діалогу на цю тему й методи захисту дітей. Також метою заходу є поширення методів упередження насильства та захисту дітей.
Яке церковне свято 18 листопада
За новоюліанським церковним календарем 18 листопада 2024 року відзначається день мучеників Романа і Платона, мучеників Закхея й Алтея. У народному календарі у день святих Романа і Платона моляться про достаток і захист дому від нещасть.
Мучеників Платона і Романа
Святий мученик Платон був братом мученика Антиоха. Він ходив по містах і проповідував Слово Боже. Краса його промов навертала язичників у християнство. За це він був схоплений і відданий на страшні муки до катів. Але Платон лишився вірний своїй вірі у Бога і не бажав вклонятися язичницьким ідолам. Він був ув’язнений, і за наказом правителя провів 18 днів без їжі та води, але ніщо не похитнуло віри Платона.
Святий Роман був дияконом храму Кесарії Палестинської. Під час гонінь християн диякон був заарештований і засуджений на смерть через спалення. Але коли його підпалили, пішов дощ, а диякон продовжував проповідувати віру в Христа. Тоді його засудили на смерть через повішання.
Мученики Закхей, диякон Гададинський і Алтей, читець Кесарійський постраждали за проповідування віри Христової в часи гонінь християн під управлінням імператора Діоклетіана. Святі мученики відмовилися зректися своєї віри й були заковані в одні колодки й усю ніч перед стратою провели в молитві до Єдиного Бога.
Іменини 18 листопада
За новим прийнятим в Україні церковним календарем 18 листопада свої іменини святкують Платон і Роман.
Що не можна робити 18 листопада – народні прикмети
18 листопада – третій день Різдвяного посту. Віряни утримуються від споживання м'яса, молока, яєць, а також дотримуються правил посту.
За народними традиціями у день святого Романа заведено вранці йти у церкву та просити легко пережити зиму й мати добрий урожай наступного літа. До народних прикмет у цей день належать такі:
- Якщо холодно на Романа та Платона – то вся зима буде холодною. Якщо тепло, то навпаки.
- Якщо віє вітер – зимою чекати багато завірюх і хуртовин.
- Погода вранці, в обід і ввечері показує якими будуть грудень, січень і лютий відповідно.