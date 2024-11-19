Все о дне 20 ноября: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Кого чествует церковь 20 ноября и кто празднует свои именины в этот день

Святитель Прокл Константинопольский. Фото: mefodiy.org.ua

Профессиональные и международные праздники

День педиатра . Международный профессиональный праздник детских врачей, основанный Генеральной Ассамблеей ООН. Праздник призван не только отметить работу педиатров, но и акцентировать внимание на важности здоровья детей. Праздник основан 20 ноября, потому что в этот день 1959 года была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году Конвенция прав ребенка.

. Международный профессиональный праздник детских врачей, основанный Генеральной Ассамблеей ООН. Праздник призван не только отметить работу педиатров, но и акцентировать внимание на важности здоровья детей. Праздник основан 20 ноября, потому что в этот день 1959 года была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году Конвенция прав ребенка. Всемирный день ребенка. Введенный ООН день напоминает о важности счастливого детства, ведь счастливые дети становятся счастливыми взрослыми. Веселые и здоровые дети – основа для сильного общества и лучшего будущего.

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Церковные праздники 20 ноября

20 ноября отмечают Предпраздник Введения Пресвятой Богородицы в храм.

Церковь очень чтит день, когда Деву Марию, еще маленькой девочкой, отвели служить в храм. Праздник принадлежит к двенадцатым праздникам – самым почитаемым в христианстве. Перед такими величайшими христианскими праздниками отмечается канун, то есть подготовка к празднику. Событие предания Девы Марии было очень торжественным и знаменовало великую божественную миссию, которая предусматривалась Богородице.

Отмечается память преподобного Григория Декаполита.

Григорий родился в Византии. Он решил посвятить свою жизнь служению Богу. Он путешествовал по многим городам, где проповедовал христианскую веру. Преподобный имел своих учеников, также он отличился своей борьбой с иконоборческой ересью.

Святителя Прокла, епископа Константинопольского.

Церковь чествует Епископа Прокла, который с детства посвятил себя молитве и изучению Священного Писания. Прокл был учеником Иоанна Златоуста. Позже, уже после смерти Златоуста, Прокл был возведен в сан архиепископа и стал Патриархом Константинопольским. Тогда он перенес в Константинополь мощи Иоанна Златоуста. При жизни Святитель Прокл был очень почитаем, он считался очень мудрым в устройстве всех церковных дел. Архиепископ прожил долгую жизнь и умер в преклонном возрасте.

Также 20 ноября церковь чествует воина Мученика Дасия Доростольського, Мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия, епископов Персидских – Мучеников, пострадавших в 343 году в Персии.

День ангела и именины завтра

По новоюлианскому календарю, принятому в Украине, 20 ноября день ангела отмечают Анатолий, Григорий, Иван, Иосиф и Анна.

Что нельзя делать 20 ноября

За народным традициям в день Прокла не рекомендуется отправляться в дальний путь, путешествие не будет приятным. К несчастью и невзгодам могут привести и веселые громкие гуляния в этот день. Запрещено ругаться, ссориться и думать о ком-то плохо.

Святитель Прокл всегда считался защитником всех болезней. Поэтому на Прокла принято помолиться с самого утра и попросить о здоровье для себя и для родных. В народе этот день считался удачным для начала ремонта и обустройства. А вещи, обретенные в этот день, прослужат долго.

20 ноября – шестой день Рождественского поста. Поэтому верующие не едят пищу животного происхождения, а также нельзя употреблять алкоголь. Желательно день проводить в добрых мыслях, молитве, думать о своем духовном настроении.