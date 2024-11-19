Усе про день 20 листопада: яке свято, день ангела та що не можна робити

Кого вшановує церква 20 листопада та хто святкує свої іменини цього дня

Святитель Прокл Константинопольский. Фото: mefodiy.org.ua

Професійні та міжнародні свята

День педіатра . Міжнародне професійне свято дитячих лікарів, започатковане генеральною Асамблеєю ООН. Свято покликане не тільки вшанувати роботу педіатрів, а також акцентувати на важливості здоров’я дітей. Свято засноване 20 листопада, тому що цього дня 1959 року було ухвалено Декларацію прав дитини, а 1989 року – Конвенцію прав дитини.

. Міжнародне професійне свято дитячих лікарів, започатковане генеральною Асамблеєю ООН. Свято покликане не тільки вшанувати роботу педіатрів, а також акцентувати на важливості здоров’я дітей. Свято засноване 20 листопада, тому що цього дня 1959 року було ухвалено Декларацію прав дитини, а 1989 року – Конвенцію прав дитини. Всесвітній день дитини. Запроваджений ООН, день нагадує про важливість щасливого дитинства, адже щасливі діти стають щасливими дорослими. Веселі та здорові діти є основою для сильного суспільства та кращого майбутнього.

Церковні свята 20 листопада

20 листопада відзначають Передсвято Введення Пресвятої Богородиці у храм. Церква дуже шанує день, коли Діву Марію, ще маленькою дівчинкою, відвели служити до храму. Свято належить до дванадесятих свят – найшанованіших у християнстві. Перед такими найбільшими християнськими святами відзначають Переддень, тобто підготовку до свята. Подія віддання Діви Марії була дуже урочистою і знаменувала велику божественну місію, що передбачалася для Богородиці.

Преподобного Григорія Декаполіта. Григорій народився у Візантії. Він вирішив присвятити своє життя служінню Богу. Він мандрував багатьма містами, де проповідував християнську віру. Преподобний мав своїх учнів, також він відзначився своєю боротьбою з іконоборчою єрессю.

Святителя Прокла, єпископа Константинопольського. Церква вшановує Єпископа Прокла, що з дитинства присвятив себе молитві та вивченню Святого Писання. Прокл був учнем Іоанна Златоуста. Пізніше, вже після смерті Златоуста, Прокл був піднесений у сан архієпископа і став Патріархом Константинопольським. Тоді він переніс до Константинополя мощі Іоанна Златоуста. За життя Святитель Прокл був дуже шанований, його вважали дуже мудрим у влаштуванні всіх церковних справ. Архієпископ прожив довге життя і помер у дуже похилому віці.

Також 20 листопада церква вшановує воїна Мученика Дасія Доростольського, мучеників Євстафія, Феспесія та Анатолія, Єпископів Персидських – мучеників, що постраждали 343 року в Персії.

День ангела та іменини завтра

За новоюліанським календарем, запровадженим в Україні, 20 листопада день ангела відзначають Анатолій, Григорій, Іван, Йосип і Анна.

Що не можна робити 20 листопада

За народними традиціями в день Прокла не рекомендується вирушати у далеку дорогу, мандрівка не буде приємною. До нещастя та негараздів можуть призвести й веселі гучні гуляння цього дня. Заборонено лаятися та сваритися і думати про когось погано.

Святитель Прокл завжди вважався захисником від усіх хвороб. Тому на Прокла заведено помолитися від самого ранку і попросити про здоров’я для себе і для рідних. В народі день вважався вдалим для початку ремонту та облаштування. А речі, придбані цього дня, прослужать довго.

20 листопада – шостий день Різдвяного посту. Тому віряни не їдять їжу тваринного походження, а також не можна вживати алкоголь. Бажано день проводити у добрих думках, молитві, думати про свій духовний настрій.