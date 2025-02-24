Все о дне 25 февраля: какой завтра праздник, день ангела и чего нельзя делать

Какой праздник 25 февраля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 25 февраля

По новоюлианскому календарю 25 февраля в Украине церковь чествует Святителя Тарасия Константинопольского.

Святитель Тарасий получил очень хорошее образование и стал советником при дворе императора в Константинополе. Был возведен в сан Патриарха Константинопольского в 784 году. Управлял церковью в течение 22 лет. Почитается как Святой и католической и православной церквями.

Масляная неделя в этом году длится с 24 февраля по 2 марта. Поэтому на 25 февраля приходятся традиционные развлечения и ярмарки Сыропустной недели. Напомним, в этот период украинцы традиционно готовят и едят вареники с творогом и маслом.

Именины и день ангела 25 февраля

Согласно церковному календарю, в Украине в этот день свои именины празднует Тарас.

Какой день ангела 25 февраля / Фото: Pixabay

Государственные праздники

День украинской женщины установлен в честь известной украинской писательницы и общественного деятеля Леси Украинки, родившейся именно 25 февраля. Украинский национальный праздник в честь наших женщин и девушек.

День инженерно-авиационной службы авиации Вооруженных Сил – украинский государственный праздник призван почтить и отметить работу всех военных, обеспечивающих функционирование авиации и технические условия полетов.

Особенно важную роль для нашего государства играют военные инженерно-авиационной службы сегодня, во время полномасштабной войны против Украины. Цель дня – выразить благодарность и поддержать патриотический дух.

Народные традиции и приметы в этот день

В народном календаре этот день называли Днем Тараса Бессонного. Издавна считалось, что в этот день нельзя спать и идти в постель старались как можно позже после заката Солнца. Также есть несколько погодных примет.

Если птички поют – скоро придет потепление.

Птицы мостят себе гнезда к скорой весне.

Снегопад в этот день предполагает дождливое лето.

Не желательно в этот день с кем-нибудь ссориться. Не рекомендуют делать новую стрижку или планировать важные изменения.

Поскольку продолжается Масленица, верующие не едят мясных продуктов и готовятся к самому большому в году Великому посту.