Все о дне 25 февраля: какой завтра праздник, день ангела и чего нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 25 февраля
По новоюлианскому календарю 25 февраля в Украине церковь чествует Святителя Тарасия Константинопольского.
Святитель Тарасий получил очень хорошее образование и стал советником при дворе императора в Константинополе. Был возведен в сан Патриарха Константинопольского в 784 году. Управлял церковью в течение 22 лет. Почитается как Святой и католической и православной церквями.
Масляная неделя в этом году длится с 24 февраля по 2 марта. Поэтому на 25 февраля приходятся традиционные развлечения и ярмарки Сыропустной недели. Напомним, в этот период украинцы традиционно готовят и едят вареники с творогом и маслом.
Именины и день ангела 25 февраля
Согласно церковному календарю, в Украине в этот день свои именины празднует Тарас.
Государственные праздники
День украинской женщины установлен в честь известной украинской писательницы и общественного деятеля Леси Украинки, родившейся именно 25 февраля. Украинский национальный праздник в честь наших женщин и девушек.
День инженерно-авиационной службы авиации Вооруженных Сил – украинский государственный праздник призван почтить и отметить работу всех военных, обеспечивающих функционирование авиации и технические условия полетов.
Особенно важную роль для нашего государства играют военные инженерно-авиационной службы сегодня, во время полномасштабной войны против Украины. Цель дня – выразить благодарность и поддержать патриотический дух.
Народные традиции и приметы в этот день
В народном календаре этот день называли Днем Тараса Бессонного. Издавна считалось, что в этот день нельзя спать и идти в постель старались как можно позже после заката Солнца. Также есть несколько погодных примет.
- Если птички поют – скоро придет потепление.
- Птицы мостят себе гнезда к скорой весне.
- Снегопад в этот день предполагает дождливое лето.
Не желательно в этот день с кем-нибудь ссориться. Не рекомендуют делать новую стрижку или планировать важные изменения.
Поскольку продолжается Масленица, верующие не едят мясных продуктов и готовятся к самому большому в году Великому посту.