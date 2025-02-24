Усе про день 25 лютого: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 25 лютого / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 25 лютого

За новоюліанським календарем 25 лютого в Україні церква вшановує Святителя Тарасія Константинопольського.

Святитель Тарасій отримав дуже добру освіту і став радником при дворі імператора у Константинополі. Був зведений до Патріарха Константинопольського 784 року. Управляв церквою протягом 22 років. Шанується як Святий і католицькою і православною церквами.

Масний тиждень цього року триває з 24 лютого до 2 березня. Тож на 25 лютого припадають традиційні розваги та ярмарки Сиропусного тижня. Нагадаємо, в цей період українці традиційно готують та їдять вареники з сиром і маслом.

Іменини та день ангела 25 лютого

Відповідно до церковного календаря в Україні цього дня свої іменини святкує Тарас.

Який день ангела 25 лютого / Фото: Pixabay

Державні свята

День української жінки встановлений на честь відомої української письменниці та громадської діячки Лесі Українки, що народилася саме 25 лютого. Українське національне свято, що вшановує наших жінок та дівчаток.

День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил – українське державне свято покликане вшанувати та відзначити роботу усіх військових, що забезпечують функціонування авіації та технічні умови польотів.

Особливо важливу роль для нашої держави відіграють військові інженерно-авіаційної служби сьогодні, під час повномасштабної війни проти України. День має на меті висловити вдячність та підтримати патріотичний дух.

Народні традиції та прикмети у цей день

У народному календарі цей день називали Днем Тараса Безсонного. Здавна вважалося, що цього дня не можна спати і йти до ліжка намагалися якомога пізніше після заходу сонця. Також є кілька погодних прикмет.

Якщо пташки співають – скоро прийде потепління.

Пташки мостять собі гнізда до скорої весни.

Снігопад цього дня передбачає дощове літо.

Не бажано цього дня із кимось сваритися. Не радять робити нову стрижку або планувати важливі зміни.

Оскільки триває Масниця, віряни не їдять м'ясні продукти та готуються до найбільшого в році Великого посту.