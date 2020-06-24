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10 главных новостей Украины и мира на 19:00 24 июня

10 главных новостей Украины и мира на 19:00 24 июня - Фото
24.06.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. В УКРАИНЕ НОВЫЙ АНТИРЕКОРД СУТОЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19. За прошедшие сутки коронавирус выявили у 940 человек. Глава Минздрава связал вспышку с нарушениями карантина и сообщил о подготовке второй волны больниц для госпитализированных с COVID-19 (подробнее).

2. НА ЗПАДНОЙ УКРАИНЕ ПРОИЗОШЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ НАВОДНЕНИЯ. В правительстве говорят, что паводки сопоставимы по масштабу с теми, что были в 2008 году. По данным Укравтодора, в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов, отселены 285 человек (подробнее).

3. ПРИВАТБАНК ПЕРЧИСЛИЛ В ГОСБЮДЖЕТ 75% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2019 ГОД. В денежном выражении это составляет порядка 24,5 млрд грн (подробнее).

4. ДЕВЯТИ БАНКАМ НЕ ХВАТИТ КАПИТАЛА, ЕСЛИ КРИЗИС УСУГУБИТСЯ - НБУ. Два из них – государственные (подробнее).

5. ВЫБОРЫ В США. БАЙДЕН ОПЕРЕЖАЕТ ТРАМПА НА 14% В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ ОПРОСЕ – NYT. Наиболее высока поддержка Байдена среди женщин, молодых, афроамериканцев и испаноязычных (подробнее).

6. В КИЕВЕ ОСЛАБИЛИ КАРАНТИН. В столице разрешили работу кинотеатров, театров и бассейнов (подробнее).

7. IKEA ПОПАЛА В СКАНДАЛ ИЗ-ЗА УКРАИНСКОГО БУКА. В расследовании британской неправительственной организации Earthsight говорится, что IKEA якобы продает стулья из буков, полученных путем незаконных рубок в Карпатах. В компании ответили, что начали независимый аудит украинских поставщиков (подробнее).

8. РЕЙДЕРЫ ПОПЫТАЛИСЬ "ОТЖАТЬ" БАЗУ ОТДЫХА УКРПОЧТЫ – СМЕЛЯНСКИЙ. По словам главы Укрпочты, рейдеры подделали документы на права собственности через своего нотариуса и регистратора (подробнее).

9. В ДАРКНЕТЕ СЛИЛИ БАЗУ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ TELEGRAM. В базе размером 900 мегабайт содержатся телефонные номера пользователей, их ники в Telegram и уникальные идентификаторы (подробнее).

10. В УКРАИНУ ПРИБЫЛА НОВАЯ ПАРТИЯ JAVELIN. США поставили партию противотанковых ракет предпоследней модификации (FGM-148E) на $27 млн (подробнее).

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