101-летнего охранника концлагеря Заксенхаузен приговорили к пяти годам тюрьмы – DW
Земельный суд в Нойруппине приговорил 101-летнего бывшего охранника концентрационного лагеря Заксенхаузен к пяти годам лишения свободы. Об приговоре сообщает Deutsche Welle.
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Гражданин ФРГ, имя которого не называется, обвинялся в том, что выполнял обязанности охранника в концлагере Заксенхаузен, в котором погибли более 100 000 человек, и в соучастии в убийствах по 3518 пунктам. По данным прокуратуры Бранденбурга, он служил в концлагере с 1942 до 1945 год.
Издание пишет, что обвиняемый не признал свою вину и заявлял, что никогда не служил в Заксенхаузене. Однако прокуратура представила в качестве доказательства документы охранника концлагеря, в которых имя, фамилия и дата рождения полностью совпадают с данными обвиняемого.
Правосудие Германии долго не допускало осуждения охранников концлагерей и других работников низкого ранга, настаивая на конкретных доказательствах личной вины. Ситуация изменилась после осуждения в 2011 году Джона Демьянюка, который был охранником в лагере смерти Собибор в оккупированной нацистами Польше. Он был осужден по 28 000 пунктов обвинения в соучастии в убийстве.
- 5 февраля 2021 сообщалось, что в Германии 95-летнюю Ирмгард Ф., которая работала секретарем коменданта концлагеря Штуттгоф, обвинили в пособничестве массовым убийствам.
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