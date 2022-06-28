101-летнего охранника концлагеря Заксенхаузен приговорили к пяти годам тюрьмы – DW

Земельный суд в Нойруппине приговорил 101-летнего бывшего охранника концентрационного лагеря Заксенхаузен к пяти годам лишения свободы. Об приговоре сообщает Deutsche Welle.

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Гражданин ФРГ, имя которого не называется, обвинялся в том, что выполнял обязанности охранника в концлагере Заксенхаузен, в котором погибли более 100 000 человек, и в соучастии в убийствах по 3518 пунктам. По данным прокуратуры Бранденбурга, он служил в концлагере с 1942 до 1945 год.

Издание пишет, что обвиняемый не признал свою вину и заявлял, что никогда не служил в Заксенхаузене. Однако прокуратура представила в качестве доказательства документы охранника концлагеря, в которых имя, фамилия и дата рождения полностью совпадают с данными обвиняемого.

СПРАВКА. Заксенхаузен (KZ Sachsenhausen) — нацистский концентрационный лагерь, созданный в 1936 году в Ораниенбурге в Германии. Был известен проводившимися там медицинскими экспериментами, а также считался образцом для использования газовых камер. В лагере содержались в основном политические заключенные, евреи, цыгане и геи. Считается, что заключенных в лагере было около 200 000 человек, и что в нем погибли более 100 000 человек .

Правосудие Германии долго не допускало осуждения охранников концлагерей и других работников низкого ранга, настаивая на конкретных доказательствах личной вины. Ситуация изменилась после осуждения в 2011 году Джона Демьянюка, который был охранником в лагере смерти Собибор в оккупированной нацистами Польше. Он был осужден по 28 000 пунктов обвинения в соучастии в убийстве.

5 февраля 2021 сообщалось, что в Германии 95-летнюю Ирмгард Ф., которая работала секретарем коменданта концлагеря Штуттгоф, обвинили в пособничестве массовым убийствам.

Сергей Бережной

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