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20 000 грн в среднем уходит на одного COVID-пациента - глава Нацслужбы здоровья

08.10.2020, 17:48
20 000 грн в среднем уходит на одного COVID-пациента - глава Нацслужбы здоровья - Фото
Иллюстративное фото: Erdem Sahin/EPA

Чиновник считает, что система здравоохранения страны в целом выполняет функцию по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19

На одного пациента с COVID-19 расходуется в среднем 20 000 гривень из государственного бюджета, не считая денег от местных властей. Об этом в интервью Интерфакс-Украина и.о. главы Национальной службы здоровья Андрей Виленский.

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Он отметил, эти средства расходуются государством на лечение одного пациента в стационаре.

По словам Виленского, в среднем на обеспечение медикаментами и расходными материалами одного больного, который находится на интенсивной терапии, в день могут тратиться 5000 гривень. На лечащегося в палате неинтесивного отделения в день расходуют 900 гривень.

Глава НСЗУ считает, что на сегодняшний день система здравоохранения страны в целом выполняет свою функцию по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19.

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Станислав Стороженко
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