Чиновник считает, что система здравоохранения страны в целом выполняет функцию по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19

На одного пациента с COVID-19 расходуется в среднем 20 000 гривень из государственного бюджета, не считая денег от местных властей. Об этом в интервью Интерфакс-Украина и.о. главы Национальной службы здоровья Андрей Виленский.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Он отметил, эти средства расходуются государством на лечение одного пациента в стационаре.

По словам Виленского, в среднем на обеспечение медикаментами и расходными материалами одного больного, который находится на интенсивной терапии, в день могут тратиться 5000 гривень. На лечащегося в палате неинтесивного отделения в день расходуют 900 гривень.

Глава НСЗУ считает, что на сегодняшний день система здравоохранения страны в целом выполняет свою функцию по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19.

1 октября глав санврач Украины Виктор Ляшко заявлял, что сейчас нецелесообразно вводить в Украине жесткие карантинные ограничения, потому что это негативно влияет на экономику.

5 октября министр здравоохранения Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения могут быть введены при заполненности больниц на 60%.

Сегодня в Минздраве сообщили, что в 13 регионах Украины больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50%.

За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное число новых заболевших COVID-19 – 5397 человек.

Читайте также: Ляшко о ситуации по COVID-19: Впереди у нас довольно нелегкий период

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.