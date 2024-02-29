3 ОШБр: Россияне под Авдеевкой используют багги и танки как "такси" – для высадки десанта
На Авдеевском направлении российские оккупационные войска используют танки, БМП и багги для разных целей: либо для атаки, либо чтобы перевезти и высадить десант. Об этом сообщил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
"Время от времени россияне пробуют перевозить десант сверху на танках, БМП, багги. То есть бывает используют технику, как усиление, а бывает – чисто как такси. Подъехали, выбросили людей и убегают, чтобы мы не успели подбить. Враг действительно постоянно адаптируется и ищет разные пути", – написал он.
По словам военного, есть "большая разница" между боями в Авдеевке и вокруг нее: у россиян меньше возможности привлекать авиацию, артиллерии, FPV-дронов у врага "в огромном количестве".
"Под этим всем залетает бешеное количество пехоты – иногда наблюдаем, как просто в пешем порядке группы по 40 человек бегут через поле. Иногда привлекают и бронированную технику", – рассказал Жорин.
- 17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.
- Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.
- 26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.
- 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении, сообщил отдел по связям с общественностью ОВСУ "Таврия".
- 28 февраля 3 ОШБр выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.
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