3 ОШБр: Россияне под Авдеевкой используют багги и танки как "такси" – для высадки десанта

По словам Максима Жорина, есть "большая разница" между боями в Авдеевке и вокруг нее

Авдеевка (Фото: ЕРА/Маркиян Лысенко)

На Авдеевском направлении российские оккупационные войска используют танки, БМП и багги для разных целей: либо для атаки, либо чтобы перевезти и высадить десант. Об этом сообщил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

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"Время от времени россияне пробуют перевозить десант сверху на танках, БМП, багги. То есть бывает используют технику, как усиление, а бывает – чисто как такси. Подъехали, выбросили людей и убегают, чтобы мы не успели подбить. Враг действительно постоянно адаптируется и ищет разные пути", – написал он.

По словам военного, есть "большая разница" между боями в Авдеевке и вокруг нее: у россиян меньше возможности привлекать авиацию, артиллерии, FPV-дронов у врага "в огромном количестве".

"Под этим всем залетает бешеное количество пехоты – иногда наблюдаем, как просто в пешем порядке группы по 40 человек бегут через поле. Иногда привлекают и бронированную технику", – рассказал Жорин.

17 февраля 2024 года главком ВСУ объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окрестностях населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении, сообщил отдел по связям с общественностью ОВСУ "Таврия".

28 февраля 3 ОШБр выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.

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