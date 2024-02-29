3 ОШБр: Росіяни під Авдіївкою використовують баггі та танки як "таксі" – для висадки десанту

За словами Максима Жоріна, є "велика різниця" між боями в Авдіївці та навколо неї

Авдіївка (Фото: ЕРА/Маркіян Лисенко)

На Авдіївському напрямку російські окупаційні війська використовують танки, БМП та баггі для різних цілей: або для атаки, або щоб перевезти та висадити десант. Про це повідомив заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін.

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"Час від часу росіяни пробують перевозити десант зверху на танках, БМП, баггі. Тобто, буває, використовують техніку як підсилення, а буває – чисто як таксі. Під’їхали, викинули людей і тікають, щоб ми не встигли підбити. Ворог насправді постійно адаптується та шукає різні шляхи", – написав він.

За словами військового, є "велика різниця" між боями в Авдіївці та навколо неї: у росіян менше можливості залучати авіацію, водночас артилерії, FPV-дронів у ворога "у величезній кількості".

"Під цим всім залітає шалена кількість піхоти – інколи спостерігаємо, як просто у пішому порядку групи по 40 осіб біжать через поле. Інколи залучають і броньовану техніку", – розповів Жорін.

17 лютого 2024 року головком ЗСУ оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку, повідомив відділ зв’язків із громадськістю ОСУВ "Таврія".

28 лютого 3 ОШБр вибила російських окупантів із Красногорівки Донецької області.

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