82% киевлян считают, что Украина недостаточно подготовилась к вторжению в 2022 году – КМИС
Среди жителей Киева 82% считают, что Украина сделала недостаточно для подготовки к вторжению России в 2022 году. Из них 46% считают, что подготовки вообще не было. Такие результаты опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).
Среди респондентов 36% признают, что определенные шаги были осуществлены, но их оказалось мало. В то же время 16% респондентов оценивают подготовку как достаточную.
Респондентам, которые считают, что подготовки было мало, предлагали выбрать до двух причин этого.
Подавляющее большинство тех, кто считает, что Украина сделала недостаточно, прежде всего упоминали политическую власть – так ответили 72% респондентов.
Другие названые причины – недоверие населения к возможности вторжения (30%), недостаточные действия руководства ВСУ (20%), значительные ресурсы России (17%) и ограниченная поддержка от западных партнеров (16%).
Опрос проведен КМИС по собственной инициативе в течение 25 июля – 3 августа. Телефонными интервью было опрошено 804 жителей Киева. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) жителями города, которые на момент опроса проживали в городе (включая ВПЛ, постоянно проживающих в Киеве. Статистическая погрешность выборки не превышала 2,9%.
