82% киевлян считают, что Украина недостаточно подготовилась к вторжению в 2022 году – КМИС

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Среди жителей Киева 82% считают, что Украина сделала недостаточно для подготовки к вторжению России в 2022 году. Из них 46% считают, что подготовки вообще не было. Такие результаты опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

Среди респондентов 36% признают, что определенные шаги были осуществлены, но их оказалось мало. В то же время 16% респондентов оценивают подготовку как достаточную.

Инфографика: КМИС

Респондентам, которые считают, что подготовки было мало, предлагали выбрать до двух причин этого.

Подавляющее большинство тех, кто считает, что Украина сделала недостаточно, прежде всего упоминали политическую власть – так ответили 72% респондентов.

Другие названые причины – недоверие населения к возможности вторжения (30%), недостаточные действия руководства ВСУ (20%), значительные ресурсы России (17%) и ограниченная поддержка от западных партнеров (16%).

Инфографика: КМИС

Опрос проведен КМИС по собственной инициативе в течение 25 июля – 3 августа. Телефонными интервью было опрошено 804 жителей Киева. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) жителями города, которые на момент опроса проживали в городе (включая ВПЛ, постоянно проживающих в Киеве. Статистическая погрешность выборки не превышала 2,9%.