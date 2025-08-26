82% киян вважають, що Україна недостатньо підготувалася до вторгнення Росії у 2022 році – КМІС

Водночас серед респондентів 36% визнають, що певні кроки були здійснені, але їх виявилося замало

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Серед мешканців Києва 82% вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до вторгнення Росії у 2022 році. З них 46% вважають, що підготовки взагалі не було. Такі результати опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Серед респондентів 36% визнають, що певні кроки були здійснені, але їх виявилося замало. Водночас 16% респондентів оцінюють підготовку як достатню.

Інфографіка: КМІС

Респондентам, які вважають, що підготовки було замало, пропонували обрати до двох причин цього.

Переважна більшість тих, хто вважає, що Україна зробила недостатньо, насамперед згадували політичну владу – так відповіли 72% респондентів.

Інші названі причини – недовіра населення до можливості вторгнення (30%), недостатні дії керівництва ЗСУ (20%), значні ресурси Росії (17%) та обмежена підтримка від західних партнерів (16%).

Інфографіка: КМІС

Опитування проведене КМІС із власної ініціативи упродовж 25 липня – 3 серпня. Телефонними інтерв'ю було опитано 804 мешканців Києва. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) мешканцями міста, які на момент опитування проживали в місті (включно з ВПО, які постійно проживають у Києві. Статистична похибка вибірки не перевищувала 2,9%.