82% киян вважають, що Україна недостатньо підготувалася до вторгнення Росії у 2022 році – КМІС
Серед мешканців Києва 82% вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до вторгнення Росії у 2022 році. З них 46% вважають, що підготовки взагалі не було. Такі результати опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).
Серед респондентів 36% визнають, що певні кроки були здійснені, але їх виявилося замало. Водночас 16% респондентів оцінюють підготовку як достатню.
Респондентам, які вважають, що підготовки було замало, пропонували обрати до двох причин цього.
Переважна більшість тих, хто вважає, що Україна зробила недостатньо, насамперед згадували політичну владу – так відповіли 72% респондентів.
Інші названі причини – недовіра населення до можливості вторгнення (30%), недостатні дії керівництва ЗСУ (20%), значні ресурси Росії (17%) та обмежена підтримка від західних партнерів (16%).
Опитування проведене КМІС із власної ініціативи упродовж 25 липня – 3 серпня. Телефонними інтерв'ю було опитано 804 мешканців Києва. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) мешканцями міста, які на момент опитування проживали в місті (включно з ВПО, які постійно проживають у Києві. Статистична похибка вибірки не перевищувала 2,9%.
