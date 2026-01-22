ABC: Трамп планирует создать Совет мира в Давосе, несмотря на предостережения союзников

Стив Уиткофф заявил, что согласие на присоединение к Совету мира дали уже более двух десятков государств

Дональд Трамп (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

В четверг, 22 января, президент США Дональд Трамп проведет в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе церемонию подписания соглашения о создании Совета мира. Об этом сообщил канал ABC News со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Более двух десятков стран уже приняли приглашение Трампа присоединиться к Совету мира, но ни один из крупнейших европейских союзников США пока не взял на себя никаких обязательств, а некоторые вообще отвергли эту идею.

Читайте также Совет мира имени Трампа. Как президент США решил заменить собой ООН

Специальный посланник США Стив Уиткофф заявил в среду, что приглашение присоединиться к будущей организации приняли до 25 стран.

"Думаю, более 20, возможно, 25 мировых лидеров уже приняли это предложение", – сказал Уиткофф.

По словам американских чиновников, в течение выходных приглашения были направлены более 50 мировым лидерам. Чиновник Белого дома заявил, что ожидается присоединение около 30 стран.

Инициатива вызвала осторожную реакцию нескольких союзников США, которые прямо не поддержали Совет или не приняли приглашение Трампа, поскольку лидеры ставят под сомнение необходимость создания альтернативы Организации Объединенных Наций.

"Я думаю, что Совет мира будет самым престижным советом за всю историю и он выполнит много работы, которую должна была бы выполнить ООН. И мы будем сотрудничать с ООН. Но Совет мира будет особенным. У нас будет мир", – сказал Трамп 21 января.

Когда во вторник репортер в Белом доме спросил Трампа, заменит ли Совет мира ООН, он ответил: "Возможно".

Франция, Норвегия и Швеция отказались или выразили значительные оговорки относительно Совета, тогда как Германия, Великобритания и Италия воздержались.

Среди стран, которые приняли приглашение Трампа, – Израиль, Косово, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Беларусь, Азербайджан, Египет, Армения, Турция, Пакистан, Катар и Иордания.

Полный список приглашенных Белый дом не обнародовал. Непонятно, сколько стран подпишут соглашение во время ожидаемой церемонии в четверг.

Совет мира был впервые создан в прошлом году с двухлетним мандатом Совета Безопасности ООН по управлению и восстановлению Газы, но в уставе нет прямых упоминаний об анклаве.

Копия проекта устава, с которой ознакомилось ABC News, четко показывает, что Совет мира имеет гораздо более широкие полномочия как "международная организация" и "миротворческий орган", стремящийся решить мировые конфликты и обеспечить длительный мир, подобно альтернативе ООН под руководством США. Трамп, который, как ожидается, будет председательствовать в Совете, потенциально может занимать эту должность пожизненно.

"Должность председателя может занимать президент Трамп, пока он не уйдет в отставку. Однако будущий президент США может назначить представителя Соединенных Штатов в Совет", – сказал неназванный американский чиновник.

В проекте устава указано, что страны, которые примут приглашение, получат трехлетний срок членства, но постоянное членство будет предоставлено государствам, которые в течение первого года внесут $1 млрд наличными.

Американский чиновник заявил, что взносы являются "добровольными" и не должны рассматриваться как вступительный взнос за присоединение. Если государства-члены решат внести деньги, Совет мира "введет высокие механизмы финансового контроля и надзора".

В исполнительный комитет, который будет контролировать работу Совета, войдут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, премьер-министр Канады Марк Карни и государственный секретарь США Марко Рубио, а также Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.