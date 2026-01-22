ABC: Трамп планує створити Раду миру під час форуму в Давосі, попри застереження союзників

Стів Віткофф заявив, що згоду на приєднання до Ради миру дали вже понад два десятки держав

Дональд Трамп (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

У четвер, 22 січня, президент США Дональд Трамп проведе у кулуарах Світового економічного форуму у Давосі церемонію підписання угоди про створення Ради миру. Про це повідомив канал ABC News із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Понад два десятки країн вже прийняли запрошення Трампа приєднатися до Ради миру, але жоден з найбільших європейських союзників США поки не взяв на себе жодних зобов'язань, а деякі взагалі відкинули цю ідею.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив у середу, що запрошення приєднатися до майбутньої організації прийняли до 25 країн.

"Думаю, понад 20, можливо, 25 світових лідерів уже прийняли цю пропозицію", – сказав Віткофф.

За словами американських чиновників, протягом вихідних запрошення були надіслані понад 50 світовим лідерам. Посадовець Білого дому заявив, що очікується приєднання близько 30 країн.

Ініціатива викликала обережну реакцію кількох союзників США, які прямо не підтримали Раду або не прийняли запрошення Трампа, оскільки лідери ставлять під сумнів необхідність створення альтернативи Організації Об’єднаних Націй.

"Я думаю, що Рада миру буде найпрестижнішою радою за всю історію і вона виконає багато роботи, яку мала б виконати ООН. І ми будемо співпрацювати з ООН. Але Рада миру буде особливою. У нас буде мир", – сказав Трамп 21 січня.

Коли у вівторок репортер у Білому домі запитав Трампа, чи замінить рада ООН, він відповів: "Можливо".

Франція, Норвегія та Швеція відмовилися або висловили значні застереження щодо Ради, тоді як Німеччина, Велика Британія та Італія утрималися.

Серед країн, які прийняли запрошення Трампа, – Ізраїль, Косово, Об’єднані Арабські Емірати, Угорщина, Білорусь, Азербайджан, Єгипет, Вірменія, Туреччина, Пакистан, Катар та Йорданія.

Повний список запрошених Білий дім не оприлюднив. Незрозуміло, скільки країн підпишуть угоду під час очікуваної церемонії в четвер.

Рада миру була вперше створена торік із дворічним мандатом Ради Безпеки ООН з управління та відновлення Гази, але у статуті немає прямих згадок про анклав.

Копія проєкту статуту, з якою ознайомилося ABC News, чітко показує, що Рада миру має набагато ширші повноваження як "міжнародна організація" та "миротворчий орган", що прагне вирішити світові конфлікти та забезпечити тривалий мир, подібно до альтернативи ООН під керівництвом США. Трамп, який, як очікується, головуватиме в Раді, потенційно може обіймати цю посаду довічно.

"Посаду голови може обіймати президент Трамп, доки він не піде у відставку. Однак майбутній президент США може призначити представника Сполучених Штатів до Ради", – сказав неназваний американський посадовець.

У проєкті статуту зазначено, що країни, які приймуть запрошення, отримають трирічний термін членства, але постійне членство буде надано державам, які протягом першого року внесуть $1 млрд готівкою.

Американський чиновник заявив, що внески є "добровільними" і не повинні розглядатися як вступний внесок за приєднання. Якщо держави-члени вирішать внести гроші, Рада миру "запровадить найвищі механізми фінансового контролю та нагляду".

До виконавчого комітету, який контролюватиме роботу Ради, увійдуть колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, прем'єр-міністр Канади Марк Карні та державний секретар США Марко Рубіо, а також Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер.