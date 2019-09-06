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Адвокат Порошенко объяснил, почему тот не пришел на допрос

Адвокат Порошенко объяснил, почему тот не пришел на допрос - Фото
Петр Порошенко (скриншот из видеозаписи)
06.09.2019, 12:08

По словам Игоря Голованя, повестка с вызовом пятого президента на допрос была оформлена с нарушениями сроков

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань объяснил, почему тот сегодня не явился на допрос в Государственное бюро расследований. По словам адвоката, в ГБР оформили повестку с нарушением установленных Уголовным процессуальным кодексом сроков. Об этом Головань рассказал в комментарии журналистам. 

"В соответствии с законом повестка вручается за три дня до даты явки. Первый день не учитывается. Если повестка датирована 3-м числом, а вызов на 6-е, то трехдневный срок нарушается", - заявил Головань.

По словам адвоката, это нарушение является уважительной причиной неявки.

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