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Адвокат семей Небесной сотни прекратила голодовку

Адвокат семей Небесной сотни прекратила голодовку - Фото
Евгения Закревская (Фото - скриншот из видео ТСН - Youtube)
04.12.2019, 08:25

Закревская призвала продолжать контролировать действия властей по делам Майдана

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская прекратила голодовку, которую начала из-за угрозы остановки следствия по делам Майдана. Об этом Закревская сообщила в Facebook.

По словам Закревской, принятие Радой закона о реформе ГБР с поправкой, которая позволит продолжить расследование дел Майдана - это победа, но следствие еще не возобновилось. Она призвала продолжать контролировать действия властей и требовать от президента подписать закон и утвердить состав нового управления в ГБР, которое займется делами Майдана.

Закревская поблагодарила всех, кто поддерживал ее и присоединился к голодовке.

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дела Майдана голодовка евгения закревская
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