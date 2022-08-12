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"Аль-Каида в ООН": Офис президента о российских заявлениях по ситуации на Запорожской АЭС

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 16:12
Михаил Подоляк (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Единственная реальная угроза для безопасности Запорожской АЭС – это российский терроризм. Об этом заявил в Twitter советник Офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк прокомментировал заявления официальных лиц РФ по поводу ситуации на ЗАЭС, сравнив действия оккупантов с подходами Аль-Каиды и ИГИЛ.    

"Сложно представить, чтобы член Аль-Каиды или ИГИЛ сидел в ООН и "официально" обвинял в агрессии США или Израиль", – написал Подоляк.

Он считает, что Россия использует ЗАЭС как заложника для утверждения своего присутствия на временно оккупированных территориях и при этом хочет выставить агрессором Украину.

"Но дураков, кроме Медведева, нет. Единственная угроза для АЭС – российские террористы", – заявил Подоляк.

Бывший президент России Дмитрий Медведев сегодня намекнул в соцсетях, что если Запад будет поддерживать Украину, ему стоит опасаться инцидентов и на европейских АЭС.  

Скриншот из Twitter Михаила Подоляка
СПРАВКА. 4 марта 2022 года РФ захватила Энергодар и Запорожскую АЭС, самую большую в Европе и третью в мире. Оккупанты заминировали ее и устраивают обстрелы. Была повреждена ЛЭП, АЭС враг начал переподключать к оккупированному Крыму. Армия РФ бьет снарядами рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, шантажируя мир ядерной аварией. В МАГАТЭ требуют допуска ее экспертов на АЭС.
  • Вчера представитель Украины в ООН Сергей Кислица назвал ситуацию вокруг ЗАЭС "беспрецедентной угрозой ядерной безопасности для Украины, Европы и всего мира" и напомнил, что россияне "известны тщательно продуманными планами обмана, саботажа и сокрытия информации", и их действия на АЭС это иллюстрируют.
  • Секретарь СНБО Данилов скептичен насчет миротворцев на ЗАЭС – "это наша территория, пусть армия РФ идет вон".
Сергей Бережной
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ядерная угроза ООН офис президента михаил подоляк Запорожская АЭС
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