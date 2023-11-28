Алиев заявил об угрозе отношениям США и Азербайджана. Причина: Армения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что недавние действия США в поддержку Армении поставили под угрозу американо-азербайджанские связи. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.
В заявлении говорится, что Алиев сказал Блинкену, что "последние заявления и действия США нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям".
Баку приняло во внимание комментарии помощника госсекретаря Джеймса О'Брайена во время слушаний в Конгрессе о том, что после наступления на Карабах "нет никаких шансов на продолжение обычных отношений" с Азербайджаном, говорится в заявлении.
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В то же время добавляется, что Алиев и Блинкен договорились, что в интересах нормализации отношений О'Брайен посетит Баку, а Вашингтон отменит запрет на посещение США высокопоставленными азербайджанскими чиновниками.
Также пресс-служба Госдепа США сообщила, что Блинкен провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и Алиевым, обсудив усилия по достижению мира между Арменией и Азербайджаном.
- В 2023 году в ходе двухдневной операции Азербайджан достиг окончательной капитуляции НКР.
- С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с центром в Степанакерте официально прекращает свое существование.
- Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" НКР и сейчас активно задерживает его прежнее руководство, в частности "главу правительства" Варданяна, бывшего "министра обороны" Мнацаканяна, бывшего "президента" Арутюняна.
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