Алиев заявил об угрозе отношениям США и Азербайджана. Причина: Армения

Президент Азербайджана в ходе телефонного разговора с Блинкеном заявил, что действия США в поддержку Армении поставили под угрозу связи стран

Ильхам Алиев (Фото: ЕРА)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что недавние действия США в поддержку Армении поставили под угрозу американо-азербайджанские связи. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

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В заявлении говорится, что Алиев сказал Блинкену, что "последние заявления и действия США нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям".

Баку приняло во внимание комментарии помощника госсекретаря Джеймса О'Брайена во время слушаний в Конгрессе о том, что после наступления на Карабах "нет никаких шансов на продолжение обычных отношений" с Азербайджаном, говорится в заявлении.

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В то же время добавляется, что Алиев и Блинкен договорились, что в интересах нормализации отношений О'Брайен посетит Баку, а Вашингтон отменит запрет на посещение США высокопоставленными азербайджанскими чиновниками.

Также пресс-служба Госдепа США сообщила, что Блинкен провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и Алиевым, обсудив усилия по достижению мира между Арменией и Азербайджаном.

СПРАВКА. Военная победа Баку в Карабахе вызвала бегство почти всех 120 000 этнических армян, проживавших на этой территории. Соединенные Штаты и другие западные страны пообещали помочь Армении справиться с этим наплывом. Армения, традиционный союзник России, в последние месяцы дистанцировалась от Москвы и ищет более тесные связи с Западом.

В 2023 году в ходе двухдневной операции Азербайджан достиг окончательной капитуляции НКР.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с центром в Степанакерте официально прекращает свое существование.

Азербайджан вернул себе контроль над регионом через 32 года после провозглашения "независимости" НКР и сейчас активно задерживает его прежнее руководство, в частности "главу правительства" Варданяна, бывшего "министра обороны" Мнацаканяна, бывшего "президента" Арутюняна.

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