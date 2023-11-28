Алієв заявив про загрозу для відносин США та Азербайджану. Причина: Вірменія

Президент Азербайджану під час телефонної розмови з Ентоні Блінкеном заявив, що нещодавні дії США на підтримку Вірменії поставили під загрозу американо-азербайджанські зв'язки

Ільхам Алієв (Фото: ЕРА)

Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час телефонної розмови з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що нещодавні дії США на підтримку Вірменії поставили під загрозу американо-азербайджанські зв'язки. Про це повідомила пресслужба президента країни.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У заяві йдеться про те, що Алієв сказав Блінкену, що "останні заяви й дії США завдали серйозної шкоди азербайджано-американським відносинам".

Баку взяло до уваги коментарі помічника держсекретаря Джеймса О'Браєна під час слухань у Конгресі про те, що після наступу на Карабах "немає жодних шансів на продовження звичайних відносин" з Азербайджаном, сказано в заяві.

Читайте також: Росія знову зрадила Вірменію. Що змінює нова перемога Азербайджану в Карабасі

Водночас додається, що Алієв і Блінкен домовилися, що в інтересах нормалізації відносин О'Браєн відвідає Баку, а Вашингтон скасує заборону на відвідування США високопоставленими азербайджанськими чиновниками.

Також пресслужба Держдепу США повідомила, що Блінкен провів телефонну розмову з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном і Алієвим, обговоривши зусилля з досягнення миру між Вірменією та Азербайджаном.

ДОВІДКА. Воєнна перемога Баку в Карабасі спричинила втечу майже всіх 120 000 етнічних вірмен, що мешкали на цій території. Сполучені Штати та інші західні країни пообіцяли допомогти Вірменії впоратися з цим напливом. Вірменія, традиційний союзник Росії, в останні місяці дистанціювалася від Москви й шукає тісніших зв'язків із Заходом.

У 2023 році в ході дводенної операції Азербайджан досяг остаточної капітуляції НКР.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабахська республіка (НКР) із центром у Степанакерті офіційно припиняє своє існування.

Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" НКР і зараз активно затримує його колишнє керівництво, зокрема "главу уряду" Варданяна, колишнього "міністра оборони" Мнацаканяна, колишнього "президента" Арутюняна.

Читайте також: Азербайджан підняв свій прапор у головному місті Нагірного Карабаху