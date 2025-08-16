Аляска подтвердила, что у Трампа глубокая симпатия к Путину, а результатов нет – Дубовик

Ученый считает, что отсутствие договоренностей – это позитив для Украины, и главное работать, чтобы президент США снова не склонился на сторону Москвы

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: EPA)

Встреча на Аляске подтвердила, что у президента США Дональда Трампа дружественное отношение к российскому диктатору Владимира Путина, но фактически этот саммит не привел к результатам, заявил для текста LIGA.net гостевой профессор Университета Тафтса (США), специалист по международным отношениям Владимир Дубовик.

"Сюрпризов больших [от встречи] не заметил. Было ясно, что каких-то прорывов, важных решений не будет. Так, похоже, и произошло. Но, конечно, optics (оптика. – Ред.), как говорят американцы, плохой. Красный ковер и все это о "старых друзьях" – это не хорошо. Это подтверждает, что к Путину у Трампа есть притяжение, глубокая симпатия, которые он даже не считает нужным скрывать. Результатов, по факту, нет", – рассказал эксперт.

Насчет дальнейшего развития событий, то Дубовик предположил возможность трехсторонней встречи Трампа, Путина и Владимира Зеленского, о которой говорил президент США.

"Хотя не факт, потому что, похоже, не о чем дальше говорить, поскольку в Анкоридже ни о чем не договорились", – добавил ученый.

В то же время, считает он, отсутствие договоренностей в принципе является положительным для Украины, потому что это является возвращением к исходной точке.

"Встреча была исторической, и очень отвратительной, как на наш вкус. Но это не был Мюнхен или Ялта. Теперь важно и дальше работать, чтобы Трамп снова не склонился на сторону Москвы", – подытожил он.