Аляска підтвердила, що у Трампа глибока симпатія до Путіна, а результатів немає – Дубовик
Зустріч на Алясці підтвердила, що у президента США Дональда Трампа приязне ставлення до російського диктатора Володимира Путіна, але фактично цей саміт не призвів до результатів, заявив для тексту LIGA.net гостьовий професор Університету Тафтса (США), фахівець з міжнародних відносин Володимир Дубовик.
"Сюрпризів великих [від зустрічі] не помітив. Було ясно, що якихось проривів, важливих рішень не буде. Так, схоже, і сталось. Але, звісно, optics (оптика. – Ред.), як кажуть американці, поганий. Червоний килим і все це про "старих друзів" – це не добре. Це підтверджує, що до Путіна у Трампа є тяжіння, глибока симпатія, які він навіть не вважає за потрібне приховувати. Результатів, по факту, нема", – розповів експерт.
Стосовно подальшого розвитку подій, то Дубовик припустив можливість тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна та Володимира Зеленського, про яку говорив президент США.
"Хоча не факт, тому що, схоже, нема про що далі говорити, оскільки в Анкоріджі ні про що не домовились", – додав науковець.
Водночас, вважає він, відсутність домовленостей в принципі є позитивним для України, бо це є поверненням до вихідної точки.
"Зустріч була історичною, і дуже огидною, як на наш смак. Але це не був Мюнхен чи Ялта. Тепер важливо і далі працювати аби Трамп знову не схилився на бік Москви", – підсумував він.
- Переговори Трампа і Путіна завершились без угоди про перемир'я. Про перебіг саміту читайте в хроніці LIGA.net.
- В інтерв'ю після перемовин президент США заявив, що на Алясці вони з російським диктатором не погодились лише у декількох "доволі суттєвих" пунктах, і що тепер справа за керівником України Зеленським.
- Також глава Штатів зазначив, що зараз він не думає про запровадження додаткових тарифів щодо партнера РФ Китаю, оскільки він задоволений зустріччю з Путіним. Водночас Трамп припустив, що, можливо, буде змушений подумати про нові обмеження за два-три тижні.
Коментарі (0)