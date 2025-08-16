Аляска підтвердила, що у Трампа глибока симпатія до Путіна, а результатів немає – Дубовик

Науковець вважає, що відсутність домовленостей – це позитив для України, й головне працювати, щоб президент США знову не схилився на бік Москви

Володимир Путін та Дональд Трамп (Фото: EPA)

Зустріч на Алясці підтвердила, що у президента США Дональда Трампа приязне ставлення до російського диктатора Володимира Путіна, але фактично цей саміт не призвів до результатів, заявив для тексту LIGA.net гостьовий професор Університету Тафтса (США), фахівець з міжнародних відносин Володимир Дубовик.

"Сюрпризів великих [від зустрічі] не помітив. Було ясно, що якихось проривів, важливих рішень не буде. Так, схоже, і сталось. Але, звісно, optics (оптика. – Ред.), як кажуть американці, поганий. Червоний килим і все це про "старих друзів" – це не добре. Це підтверджує, що до Путіна у Трампа є тяжіння, глибока симпатія, які він навіть не вважає за потрібне приховувати. Результатів, по факту, нема", – розповів експерт.

Стосовно подальшого розвитку подій, то Дубовик припустив можливість тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна та Володимира Зеленського, про яку говорив президент США.

"Хоча не факт, тому що, схоже, нема про що далі говорити, оскільки в Анкоріджі ні про що не домовились", – додав науковець.

Водночас, вважає він, відсутність домовленостей в принципі є позитивним для України, бо це є поверненням до вихідної точки.

"Зустріч була історичною, і дуже огидною, як на наш смак. Але це не був Мюнхен чи Ялта. Тепер важливо і далі працювати аби Трамп знову не схилився на бік Москви", – підсумував він.