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Американская журналистка спросила Сырского, когда закончится война. Ответ: Не знаю

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 00:16
Американская журналистка спросила Сырского, когда закончится война. Ответ: Не знаю - Фото
Александр Сырский (Фото: Минобороны Украины)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью ABC News заявил, что не знает, когда закончится война.

Американская журналистка Марта Раддац спросила Сырского, когда закончится российско-украинская война, на что он лаконично ответил "Не знаю".

Другой вопрос к командующему Сухопутным войскам звучало так: "Испытываете ли вы давление со стороны западных союзников в том, чтобы продвигаться быстрее (в контрнаступлении, – Ред.)?"

На что Сырский ответил: "У нас нет такого, чтобы нас кто-то подталкивал".

По его словам, в этом вопросе есть только его желания и желания его подчиненных.

"Мы понимаем, что нам хочется сегодня, например, выйти на какой-то рубеж, но я поэтому постоянно и посещаю свои войска на передовой. Поскольку одно дело – отработать какой-то план в тылу, другое – посмотреть, как добиться успеха на земле, пока противник упорно сопротивляется", – рассказал Сырский.

На прошлой неделе он говорил, что основные резервы для контрнаступления еще не вовлечены в бой против российских оккупантов, и "все впереди". То же говорил и министр обороны Алексей Резников.

Командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин сегодня отверг заявления о том, что контрнаступление Сил обороны продвигается медленно.

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

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Милана Головань
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