Американська журналістка запитала у Сирського, коли закінчиться війна. Відповідь: Не знаю

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю ABC News заявив, що не знає, коли закінчиться війна.

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Американська журналістка Марта Раддац запитала у Сирського, коли закінчиться російсько-українська війна, на що він лаконічно відповів "Не знаю".

Інше питання до командувача Сухопутних військ звучало так: "Чи відчуваєте ви тиск з боку західних союзників в тому, щоб просуватися швидше (у контрнаступі, – Ред.)?"

На що Сирський відповів: "У нас немає такого, щоб нас хтось підштовхував".

За його словами, в цьому питанні є тільки його бажання та бажання його підлеглих.

"Ми розуміємо, що нам хочеться сьогодні, наприклад, вийти на якийсь рубіж, але я тому постійно й відвідую свої війська на передовій. Оскільки одна справа – відпрацювати якийсь план в тилу, інша – подивитися, як досягнути успіху на землі, поки противник чинить наполегливий спротив", – розповів Сирський.

Минулого тижня він казав, що основні резерви для контрнаступу ще не залучені у бій проти російських окупантів, і "все попереду". Те саме казав і міністр оборони Олексій Резніков.

Командувач армією Великої Британії адмірал Тоні Радакін сьогодні відкинув заяви про те, що контрнаступ Сил оборони просувається повільно.

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилась, позиції переходять з рук у руки – Міноборони.

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