Американский генерал призвал Запад как можно скорее дать Украине истребители

Командующий Национальной гвардией штата Калифорния генерал-майор Дэвид Болдуин призвал Запад как можно скорее рассмотреть возможность передачи Украине истребителей, пишет Politico.

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По его мнению, самолеты МиГ советского производства в ближайшей перспективе могли бы стать оптимальным решением, но на будущее нужно думать о более новых западных аналогах.

"МиГи – лучшее решение на ближайшее время, но американские или западные истребители – это вариант, который следует изучить как можно скорее", – считает он.

Украина с начала войны просила у западных партнеров помочь увеличить флот Воздушных сил. В начале марта рассматривалась возможность трехстороннего соглашения, согласно которому Польша должна была передать Украине МиГи, а взамен получить из США американские F-16, но его так и не реализовали.

В апреле в Пентагоне заявили, что украинские военные получили запасные части для военных самолетов от союзников. Это позволило Украине увеличить боевой флот на 20 самолетов.

Через месяц после этого стало известно, что на Западе разобрали штурмовики Су-25 и отправили их в Украину.

В начале июня появились сообщения о том, что администрация Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire.

Андрей Водяный

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