Американский генерал призвал Запад как можно скорее дать Украине истребители
04.06.2022, 02:21
Девид Болдуин (Фото: Генштаб ВСУ)
Командующий Национальной гвардией штата Калифорния генерал-майор Дэвид Болдуин призвал Запад как можно скорее рассмотреть возможность передачи Украине истребителей, пишет Politico.
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По его мнению, самолеты МиГ советского производства в ближайшей перспективе могли бы стать оптимальным решением, но на будущее нужно думать о более новых западных аналогах.
"МиГи – лучшее решение на ближайшее время, но американские или западные истребители – это вариант, который следует изучить как можно скорее", – считает он.
- Украина с начала войны просила у западных партнеров помочь увеличить флот Воздушных сил. В начале марта рассматривалась возможность трехстороннего соглашения, согласно которому Польша должна была передать Украине МиГи, а взамен получить из США американские F-16, но его так и не реализовали.
- В апреле в Пентагоне заявили, что украинские военные получили запасные части для военных самолетов от союзников. Это позволило Украине увеличить боевой флот на 20 самолетов.
- Через месяц после этого стало известно, что на Западе разобрали штурмовики Су-25 и отправили их в Украину.
- В начале июня появились сообщения о том, что администрация Джо Байдена планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire.
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