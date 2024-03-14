Аналитик Бадрак: Наступление на земле не может быть для Украины главным сценарием

Валентин Бадрак (Фото: скриншот видео)

Для Украины сейчас нецелесообразно рассматривать сценарий полномасштабного наступления весной-летом 2024 года, считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. По его мнению, ситуация может измениться только в том случае, когда США предоставят Украине необходимое количество вооружения. Об этом он сказал в выпуске LIGA. Подкаст.

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Отвечая на вопрос ведущей по поводу возможного украинского наступления в ближайшие шесть месяцев, аналитик заявил, что "не рассматривал бы для Украины такой сценарий", исключение – помощь от Соединенных Штатов.

По словам Бадрака, анализируя риторику кандидата в президенты США Дональда Трампа, нет оснований говорить о том, что Вашингтон "вернется" к оказанию помощи Украине. Аналитик отметил, что страны Европы уже вычеркнули США как донора для Украины и рассчитывают на свои возможности, однако не решаются предоставлять высокотехнологичное оружие.

"Даже если Европа начнет предоставлять технологическое оружие, то это не повод для того, чтобы проводить наступление. Наступление на земле – это то, что не может быть для Украины главным сценарием. Там все заминировано, подготовлены линии обороны врага, там должны быть другие тактика и стратегия", – заявил Бадрак.

Эксперт высказал мнение о дальнейших действиях Сил обороны. По его словам, они должны заключаться в активном позиционном противостоянии, уничтожении Черноморского флота агрессора, постепенном уничтожении вооружения противника на большом расстоянии, увеличении вооружения на поле боя, в частности FPV-дронов, минометов и самоходных противотанковых ракетных комплексов, а также закупке современного иностранного вооружения, например в Турции и Индии.

"Кроме того, необходимо создать "серые зоны", чтобы враг боялся туда заходить или заезжать, так, как это было для техники под Авдеевкой. Мы знаем историю на другом участке фронта, когда во время штурма украинских позиций 16 из 18 единиц техники россиян было подбито. Это значит, что украинская разведка действовала очень внимательно и вовремя были нанесены удары", – отметил Бадрак.

Также, по мнению аналитика, необходимо создавать мощные военные резервы, и когда будет хотя бы 48 самолетов F-16, бить по логистике врага и сделать невозможным передвижение российской группировки через временно оккупированный Крым. Это, по его мнению, поможет Силам обороны деоккупировать полуостров и зайти россиянам в тыл.

6 декабря 2023 года министр финансов США Йеллен заявила, что ее страна будет нести ответственность за возможное поражение Украины, если Конгресс не одобрит новую помощь Киеву.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

28 февраля Джонсон сказал, что вынесет на голосование продление помощи Украине "своевременно", приоритетом является граница с Мексикой, а 29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

4 марта Джонсон лично встречался с республиканцами нижней палаты Конгресса, благосклонно относящимися к компромиссному законопроекту Сената. Они хотят доработать этот документ и вынести на голосование в апреле.

12 марта директор ЦРУ Бернс заявил, что Украина может пойти в наступление в конце 2024 года, но нужна помощь США.

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