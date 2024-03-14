Аналітик Бадрак: Наступ на землі не може бути для України головним сценарієм

Валентин Бадрак (Фото: скриншот відео)

Для України зараз недоцільно розглядати сценарій повномасштабного наступу навесні-влітку 2024 року, вважає директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. На його думку, ситуація може змінитися тільки в тому випадку, коли США нададуть Україні необхідну кількість озброєння. Про це він сказав у випуску LIGA.Подкаст.

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Відповідаючи на запитання ведучої щодо можливого українського наступу в найближчі шість місяців, аналітик заявив, що "не розглядав би для України такого сценарію", виняток – допомога від Сполучених Штатів.

За словами Бадрака, аналізуючи риторику кандидата в президенти США Дональда Трампа, немає підстав говорити про те, що Вашингтон "повернеться" до надання допомоги Україні. Аналітик зазначив, що країни Європи вже викреслили США як донора для України й розраховують на власні можливості, однак не наважуються надавати високотехнологічну зброю.

"Навіть якщо Європа почне надавати технологічну зброю, то це не привід для того, щоб здійснити наступ. Наступ на землі – це те, що не може бути для України головним сценарієм. Там заміновано все, підготовлені лінії оборони ворога, там мають бути інші тактика і стратегія", – заявив Бадрак.

Експерт висловив думку щодо подальших дій Сил оборони. За його словами, вони мають полягати в активному позиційному протистоянні, знищенні Чорноморського флоту агресора, поступовому знищенні озброєння противника на великій відстані, збільшенні озброєння на полі бою, зокрема FPV-дронів, мінометів та самохідних протитанкових ракетних комплексів, а також закупівлі сучасного іноземного озброєння, наприклад у Туреччини та Індії.

"Окрім цього, необхідно створити "сірі зони", щоб ворог боявся туди заходити чи заїжджати, так, як це було для техніки під Авдіївкою. Ми знаємо історію на іншій ділянці фронту, коли під час штурму українських позицій 16 з 18 одиниць техніки росіян було підбито. Це означає, що українська розвідка діяла пильно і вчасно були завдані удари", – зазначив Бадрак.

Також, на думку аналітика, необхідно створювати потужні військові резерви, і коли буде хоча б 48 літаків F-16, бити по логістиці ворога й унеможливити пересування російського угруповання через тимчасово окупований Крим. Це, на його думку, допоможе Силам оборони деокупувати півострів і зайти росіянам в тил.

6 грудня 2023 року міністерка фінансів США Єллен заявила, що її країна нестиме відповідальність за можливу поразку України, якщо Конгрес не схвалить нову допомогу Києву.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

28 лютого Джонсон сказав, що винесе на голосування продовження допомоги Україні "своєчасно", пріоритетом є кордон із Мексикою, а 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

4 березня Джонсон особисто зустрічався з республіканцями нижньої палати Конгресу, які прихильно ставляться до компромісного законопроєкту Сенату. Вони хочуть доопрацювати цей документ та винести на голосування у квітні.

12 березня директор ЦРУ Бернс заявив, що Україна може піти у наступ наприкінці 2024 року, але потрібна допомога від США.

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