Аналитик Самусь считает, что стратегия США в отношении Венесуэлы выглядит непродуманной

Михаил Самусь не исключает, что действия Штатов могут усилить позиции Пекина и Москвы в латиноамериканской стране

Николас Мадуро (Фото: Stringer/EPA)

Стратегия Соединенных Штатов относительно Венесуэлы после захвата диктатора страны Николаса Мадуро выглядит непродуманной, считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net для разбора.

По мнению аналитика, США осуществили блестящую спецоперацию по аресту Мадуро. Однако стратегия Штатов выглядит непродуманной. Американцы вывезли диктатора, но пришла вице-президент Делси Родригес – режим чавизма остался.

Если президент США Дональд Трамп будет сотрудничать с соратниками Мадуро, а следовательно с наркокартелями, с Родригес, которая сразу после ареста звонила послам России и Китая, то действия США могут даже усилить позиции Пекина и Москвы, предположил Самусь.

"Может, мы видим лишь верхушку айсберга, и американцы знают дальнейшие действия. Но извне выглядит хаотично", – акцентировал он.