Аналитик Самусь считает, что стратегия США в отношении Венесуэлы выглядит непродуманной
Стратегия Соединенных Штатов относительно Венесуэлы после захвата диктатора страны Николаса Мадуро выглядит непродуманной, считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net для разбора.
По мнению аналитика, США осуществили блестящую спецоперацию по аресту Мадуро. Однако стратегия Штатов выглядит непродуманной. Американцы вывезли диктатора, но пришла вице-президент Делси Родригес – режим чавизма остался.
Если президент США Дональд Трамп будет сотрудничать с соратниками Мадуро, а следовательно с наркокартелями, с Родригес, которая сразу после ареста звонила послам России и Китая, то действия США могут даже усилить позиции Пекина и Москвы, предположил Самусь.
"Может, мы видим лишь верхушку айсберга, и американцы знают дальнейшие действия. Но извне выглядит хаотично", – акцентировал он.
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы раздавались взрывы и летала авиация. Впоследствии стало известно, что США проводят в стране операцию.
- Позже Трамп заявил, что Мадуро и его жену схватили и вывезли из Венесуэлы. Супругов обвинили в наркоторговле.
- 5 января Родригес официально приняла присягу как временный руководитель Венесуэлы.
Комментарии (0)