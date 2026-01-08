Аналітик Самусь вважає, що стратегія США щодо Венесуели виглядає непродуманою
Стратегія Сполучених Штатів щодо Венесуели після захоплення диктатора країни Ніколаса Мадуро виглядає непродуманою, вважає директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Таку думку він висловив у коментарі LIGA.net для розбору.
На думку аналітика, США здійснили блискучу спецоперацію з арешту Мадуро. Проте стратегія Штатів виглядає непродуманою. Американці вивезли диктатора, але прийшла натомість віцепрезидентка Делсі Родрігес – режим чавізму залишився.
Якщо президент США Дональд Трамп співпрацюватиме з соратниками Мадуро, а відтак з наркокартелями, з Родрігес, яка відразу після арешту телефонувала до послів Росії та Китаю, то дії США можуть навіть посилити позиції Пекіна та Москви, припустив Самусь.
"Може, ми бачимо лише верхівку айсберга, і американці знають подальші дії. Але ззовні виглядає хаотично", – акцентував він.
- У ніч на 3 січня в столиці Венесуели лунали вибухи й літала авіація. Згодом стало відомо, що США проводять у країні операцію.
- Пізніше Трамп заявив, що Мадуро і його дружину схопили й вивезли з Венесуели. Подружжя звинуватили в наркоторгівлі.
- 5 січня Родрігес офіційно склала присягу як тимчасова очільниця Венесуели.
