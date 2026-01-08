Аналітик Самусь вважає, що стратегія США щодо Венесуели виглядає непродуманою

Михайло Самусь не виключає, що дії Штатів можуть посилити позиції Пекіна та Москви у латиноамериканській країні

Ніколас Мадуро (Фото: Stringer/EPA)

Стратегія Сполучених Штатів щодо Венесуели після захоплення диктатора країни Ніколаса Мадуро виглядає непродуманою, вважає директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Таку думку він висловив у коментарі LIGA.net для розбору.

На думку аналітика, США здійснили блискучу спецоперацію з арешту Мадуро. Проте стратегія Штатів виглядає непродуманою. Американці вивезли диктатора, але прийшла натомість віцепрезидентка Делсі Родрігес – режим чавізму залишився.

Якщо президент США Дональд Трамп співпрацюватиме з соратниками Мадуро, а відтак з наркокартелями, з Родрігес, яка відразу після арешту телефонувала до послів Росії та Китаю, то дії США можуть навіть посилити позиції Пекіна та Москви, припустив Самусь.

"Може, ми бачимо лише верхівку айсберга, і американці знають подальші дії. Але ззовні виглядає хаотично", – акцентував він.