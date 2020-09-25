Посадки. Антикорсуд дал два года тюрьмы экс-прокурору ГПУ – тот хотел в НАБУ за $10 000
Приговор вступит в силу через месяц, если защита осужденного не подаст апелляцию
К двум годам тюрьмы приговорили прокурора Генпрокуратуры, который в 2016 году предлагал членам конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро $10 000 за свое трудоустройство в НАБУ. Об этом сообщила пресс-служба бюро, опубликовав ссылку на видео заседания Высшего антикоррупционного суда.
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17 февраля 2016-го оперативники НАБУ задержали прокурора, который хотел за указанную выше сумму получить должность начальника или замначальника подразделения детективов. С учетом общественного резонанса, НАБУ рассекретило и опубликовало скрытую видеозапись разговора теперь уже бывшего прокурора с одним из членов конкурсной комиссии.
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Тогда расследование провели быстро и передали дело в суд еще в марте 2016-го, но с тех пор оно лежало "мертвым грузом" вплоть до передачи в антикорсуд.
Коррупционера признали виновным по ч. 1 ст. 369 УК (предложение взятки чиновнику).
- Сегодня, 25 сентября, подозреваемый в деле о взятке нардеп Слуги народа Юрченко внес залог в размере 3 млн грн и вышел из СИЗО. Ранее ВАКС арестовал его и его имущество.
- Журналистка Любовь Величко на этой неделе заявила, что глава Офиса президента Ермак будто бы "получил взятку за отстаивание интересов РФ в Украине". Тот назвал это "российским вбросом".
- Также на днях был задержан главу Харьковского ОАС – якобы во время передачи $3000 взятки.
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