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Посадки. Антикорсуд дал два года тюрьмы экс-прокурору ГПУ – тот хотел в НАБУ за $10 000

25.09.2020, 11:34
Посадки. Антикорсуд дал два года тюрьмы экс-прокурору ГПУ – тот хотел в НАБУ за $10 000 - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Приговор вступит в силу через месяц, если защита осужденного не подаст апелляцию

К двум годам тюрьмы приговорили прокурора Генпрокуратуры, который в 2016 году предлагал членам конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро $10 000 за свое трудоустройство в НАБУ. Об этом сообщила пресс-служба бюро, опубликовав ссылку на видео заседания Высшего антикоррупционного суда.

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17 февраля 2016-го оперативники НАБУ задержали прокурора, который хотел за указанную выше сумму получить должность начальника или замначальника подразделения детективов. С учетом общественного резонанса, НАБУ рассекретило и опубликовало скрытую видеозапись разговора теперь уже бывшего прокурора с одним из членов конкурсной комиссии.

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Тогда расследование провели быстро и передали дело в суд еще в марте 2016-го, но с тех пор оно лежало "мертвым грузом" вплоть до передачи в антикорсуд.

Коррупционера признали виновным по ч. 1 ст. 369 УК (предложение взятки чиновнику).

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Евгений Пилипенко
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