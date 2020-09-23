Журналистка написала, будто Ермак получил взятку за обмен Цемаха. Глава ОП отреагировал
Один из украинских сайтов распространил скандальную информацию о главе ОП со ссылкой на анонимного сотрудника спецслужб Австралии
В издании Новинарня вышла статья журналистки Любови Величко, в которой утверждается, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы получил взятку "за отстаивание интересов РФ в Украине". Ермак назвал материал "российским вбросом".
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В статье журналистка цитирует анонимного сотрудника спецслужб Австралии, который говорит, что "Ермак ориентировочно в июле 2019 года получил от россиян взятку, исчисляемую в десятках миллионов долларов (около $40 млн) за отстаивание интересов РФ в Украине, в том числе и в вопросе обмена Цемаха (боевик Владимир Цемах, которого называли важным свидетелем в деле MH17, - ред.)".
Международная следственная группа просила не менять Цемаха до того, как нидерландские следователи проведут его допрос.
По данным автора материала, Ермак якобы согласился включить экс-боевика в списки на обмен в декабре, но 4 или 5 сентября 2019 года от него якобы поступило указание СБУ срочно подготовить выдачу Цемаха.
Ермак написал в Facebook, что статья Величко — продукт российской пропаганды
"Как использовали когда-то фантазию об "испанском диспетчере Карлосе", так теперь придумали "анонимного сотрудника спецслужб Австралии". Супер. За обедом или за ужином регулярно ему звонит кто-то из Украины и интересуется новостями о "большой зраде". Наверное, сами понимали, как карикатурно это будет выглядеть, поэтому и добавили выдумку о 40 млн долларов взятки", - написал Ермак.
Он утверждает, что Цемаха в Киеве допросили нидерландские следователи.
"Желаю всем включать критическое мышление, читая очередной пост или статью, целиком и полностью построенную на показаниях "анонимных источников". История расставит все по местам!" - добавил глава ОП.
- Цемаха, по сообщениям СМИ, в ходе спецоперации вывезли с неподконтрольной территории украинские спецслужбы.
- 6 июля 2019 года сообщалось, что в одном из старых видео боевик признался, что был свидетелем падения Boeing MH17.
- По данным СМИ, Кремль отказывался идти на обмен, если не получит Цемаха.
- 5 сентября Международная следственная группа заявила, что освобождение Цемаха усложнит следствию работу, и просила о возможности его допросить.
- 7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля (список). В Москву также были доставлены 35 заключенных, среди которых - Цемах.
- Ермак после этого заявил, что Цемах не был "супер важным", и что Украина дала возможность голландским следственным органам провести все необходимые следственные действия с ним.
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