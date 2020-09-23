Журналистка написала, будто Ермак получил взятку за обмен Цемаха. Глава ОП отреагировал

Один из украинских сайтов распространил скандальную информацию о главе ОП со ссылкой на анонимного сотрудника спецслужб Австралии

В издании Новинарня вышла статья журналистки Любови Величко, в которой утверждается, что глава Офиса президента Андрей Ермак якобы получил взятку "за отстаивание интересов РФ в Украине". Ермак назвал материал "российским вбросом".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В статье журналистка цитирует анонимного сотрудника спецслужб Австралии, который говорит, что "Ермак ориентировочно в июле 2019 года получил от россиян взятку, исчисляемую в десятках миллионов долларов (около $40 млн) за отстаивание интересов РФ в Украине, в том числе и в вопросе обмена Цемаха (боевик Владимир Цемах, которого называли важным свидетелем в деле MH17, - ред.)".

Международная следственная группа просила не менять Цемаха до того, как нидерландские следователи проведут его допрос.

По данным автора материала, Ермак якобы согласился включить экс-боевика в списки на обмен в декабре, но 4 или 5 сентября 2019 года от него якобы поступило указание СБУ срочно подготовить выдачу Цемаха.

Ермак написал в Facebook, что статья Величко — продукт российской пропаганды

"Как использовали когда-то фантазию об "испанском диспетчере Карлосе", так теперь придумали "анонимного сотрудника спецслужб Австралии". Супер. За обедом или за ужином регулярно ему звонит кто-то из Украины и интересуется новостями о "большой зраде". Наверное, сами понимали, как карикатурно это будет выглядеть, поэтому и добавили выдумку о 40 млн долларов взятки", - написал Ермак.

Он утверждает, что Цемаха в Киеве допросили нидерландские следователи.

"Желаю всем включать критическое мышление, читая очередной пост или статью, целиком и полностью построенную на показаниях "анонимных источников". История расставит все по местам!" - добавил глава ОП.







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.