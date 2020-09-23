Высший антикорсуд наложил арест на имущество депутата Юрченко - СМИ

По данным СМИ, арест наложили на наличные средства Юрченко и недвижимость

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко, подозреваемого в получении взятки за внесение изменений в законопроект. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Слово и дело также со ссылкой на источник уточняет, что арест наложили на наличные средства Юрченко и недвижимость с целью обеспечения будущей конфискации имущества.

Согласно декларации депутата за 2019 г, он владеет 33% квартиры в Киеве общей площадью 62,4 кв.м. Две трети помещения принадлежат его родителям. Также он задекларировал $50 000 наличными, а его жена - 200 000 грн.







Вадим Ребрина

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