Высший антикорсуд наложил арест на имущество депутата Юрченко - СМИ
По данным СМИ, арест наложили на наличные средства Юрченко и недвижимость
Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко, подозреваемого в получении взятки за внесение изменений в законопроект. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Слово и дело также со ссылкой на источник уточняет, что арест наложили на наличные средства Юрченко и недвижимость с целью обеспечения будущей конфискации имущества.
Согласно декларации депутата за 2019 г, он владеет 33% квартиры в Киеве общей площадью 62,4 кв.м. Две трети помещения принадлежат его родителям. Также он задекларировал $50 000 наличными, а его жена - 200 000 грн.
- 13 сентября появилась информация, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко — Ивана Фищенко.
- 15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко и его помощника. Однако, Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что для объявления депутату подозрения недостаточно доказательств.
- 17 сентября Венедиктова все же подписала подозрение Юрченко, а арестованный ранее нардеп вышел из СИЗО под залог в 1 млн грн.
- В тот же день Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, где ему вручили подозрение.
- 21 сентября суд заключил депутата под стражу на срок до 9 ноября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 3 001 656 грн.
Комментарии