UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Арахамия: Женщину-министра не восприняли бы, а Резникову мы сказали: "Никто, кроме тебя!"

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 16:21
Арахамия: Женщину-министра не восприняли бы, а Резникову мы сказали:
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что новоназначенный министр обороны Алексей Резников долго не соглашался возглавить ведомство, но "слуги" сказали ему: "Никто, кроме тебя!". Также во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Арахамия сообщил, что выдвигать женщину на должность главы Минобороны не стали, так как "общество не привыкло".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Арахамии, "слуги" сочли, что женщина-министр обороны сейчас не будет воспринята в обществе, так как украинцы к такому не привыкли. Он отметил, что у общества даже к Резникову есть вопросы из-за того, что он не военнослужащий.

"А если бы это была женщина, то вообще сказали бы: "Война на дворе, а вы женщину ставите (министром обороны, – ред.)", – сказал Арахамия.

При этом глава фракции СН не исключает, что через несколько лет оборонное ведомство может возглавить женщина, как и во многих странах НАТО, но "это должен быть эволюционный шаг".

Он также сообщил, что Резников долго не хотел соглашаться на должность министра обороны, однако его все же убедили.

"Он не хотел, действительно. Но, видите, немного времени надо, немного разговоров – и все работает… Мы говорили: "Никто, кроме тебя!". Это же девиз десантников", – сказал Арахамия, добавив, что считает Резникова хорошим менеджером и дипломатом, и по итогу за его назначение проголосовало много нардепов.

  • 2 ноября 2021 года на тот момент министр обороны Андрей Таран подал заявление об отставке.
  • Вчера, 3 ноября, Рада приняла отставку Тарана с должности министра обороны и отставку Резникова с должности министра по реинтеграции.
  • Сегодня Рада назначила Резникова министром обороны. После голосования он ответил на упреки о том, что он возглавил оборонное ведомство, не будучи военным. Резников напомнил, что это – одно из требований НАТО, и министр обороны не должен "учить воевать".
  • Также сегодня Рада проголосовала за назначение Ирины Верещук главой Минреинтеграции. По словам Верещук, она не получала предложения возглавить Минобороны, а стать министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ей предложил президент Владимир Зеленский, она восприняла это как приказ.

Читайте также: Почему Зеленский трясет Кабмин и кто стоит за новыми министрами. Спойлер: не только Ермак

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников минобороны ирина верещук Давид Арахамия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 