Арахамия: Женщину-министра не восприняли бы, а Резникову мы сказали: "Никто, кроме тебя!"
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что новоназначенный министр обороны Алексей Резников долго не соглашался возглавить ведомство, но "слуги" сказали ему: "Никто, кроме тебя!". Также во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Арахамия сообщил, что выдвигать женщину на должность главы Минобороны не стали, так как "общество не привыкло".
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По словам Арахамии, "слуги" сочли, что женщина-министр обороны сейчас не будет воспринята в обществе, так как украинцы к такому не привыкли. Он отметил, что у общества даже к Резникову есть вопросы из-за того, что он не военнослужащий.
"А если бы это была женщина, то вообще сказали бы: "Война на дворе, а вы женщину ставите (министром обороны, – ред.)", – сказал Арахамия.
При этом глава фракции СН не исключает, что через несколько лет оборонное ведомство может возглавить женщина, как и во многих странах НАТО, но "это должен быть эволюционный шаг".
Он также сообщил, что Резников долго не хотел соглашаться на должность министра обороны, однако его все же убедили.
"Он не хотел, действительно. Но, видите, немного времени надо, немного разговоров – и все работает… Мы говорили: "Никто, кроме тебя!". Это же девиз десантников", – сказал Арахамия, добавив, что считает Резникова хорошим менеджером и дипломатом, и по итогу за его назначение проголосовало много нардепов.
- 2 ноября 2021 года на тот момент министр обороны Андрей Таран подал заявление об отставке.
- Вчера, 3 ноября, Рада приняла отставку Тарана с должности министра обороны и отставку Резникова с должности министра по реинтеграции.
- Сегодня Рада назначила Резникова министром обороны. После голосования он ответил на упреки о том, что он возглавил оборонное ведомство, не будучи военным. Резников напомнил, что это – одно из требований НАТО, и министр обороны не должен "учить воевать".
- Также сегодня Рада проголосовала за назначение Ирины Верещук главой Минреинтеграции. По словам Верещук, она не получала предложения возглавить Минобороны, а стать министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ей предложил президент Владимир Зеленский, она восприняла это как приказ.
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