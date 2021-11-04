Арахамия: Женщину-министра не восприняли бы, а Резникову мы сказали: "Никто, кроме тебя!"

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что новоназначенный министр обороны Алексей Резников долго не соглашался возглавить ведомство, но "слуги" сказали ему: "Никто, кроме тебя!". Также во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Арахамия сообщил, что выдвигать женщину на должность главы Минобороны не стали, так как "общество не привыкло".

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По словам Арахамии, "слуги" сочли, что женщина-министр обороны сейчас не будет воспринята в обществе, так как украинцы к такому не привыкли. Он отметил, что у общества даже к Резникову есть вопросы из-за того, что он не военнослужащий.

"А если бы это была женщина, то вообще сказали бы: "Война на дворе, а вы женщину ставите (министром обороны, – ред.)", – сказал Арахамия.

При этом глава фракции СН не исключает, что через несколько лет оборонное ведомство может возглавить женщина, как и во многих странах НАТО, но "это должен быть эволюционный шаг".

Он также сообщил, что Резников долго не хотел соглашаться на должность министра обороны, однако его все же убедили.

"Он не хотел, действительно. Но, видите, немного времени надо, немного разговоров – и все работает… Мы говорили: "Никто, кроме тебя!". Это же девиз десантников", – сказал Арахамия, добавив, что считает Резникова хорошим менеджером и дипломатом, и по итогу за его назначение проголосовало много нардепов.

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Оксана Житнюк

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