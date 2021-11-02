Верещук: Возглавить Минреинтеграции предложил Зеленский. Восприняла как приказ
Нардеп от Слуги народа Ирина Верещук не получала предложения возглавить Министерство обороны, а стать министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ей предложил президент Владимир Зеленский. Об этом она сказала на брифинге в кулуарах Верховной Рады, трансляцию вел канал Еспресо.
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Верещук сообщила, что Зеленский не предлагал ей возглавить Минобороны – она лишь ранее говорила, что готова занять эту должность.
"Получив предложение стать министром по вопросам реинтеграции, приняла предложение верховного главнокомандующего и восприняла его как приказ", – сказала нардеп.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, почему Зеленский предложил ей возглавить Минреинтеграции, хотя это не его квота, Верещук сказала, что у нее был разговор и с президентом, и с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Она также рассказала, что одним из ее первых шагов на новой должности будет проведение аудита тех законов, которые "должны были бы действовать, но почему-то не действуют". По ее словам, речь также идет о введенных санкциях СНБО и утвержденном плане мероприятий по реализации стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Документ включает в себя 158 пунктов – девять из них, по словам Верещук, должны быть выполнены уже в этом году.
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