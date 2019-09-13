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Арахамия: У нас есть 35 кандидатов в ЦИК

Арахамия: У нас есть 35 кандидатов в ЦИК - Фото
Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 13:59

Глава фракции СН обещает, что из-за формирования нового ЦИК местные выборы переносить не придется

Фракция Слуга народа готова сформировать "шорт-лист" кандидатов в ЦИК из 35 заранее согласованных кандидатур. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия на брифинге.

"У нас был долгий процесс рекрутинга, сейчас есть список из 35 кандидатов, из надо сделать шорт-лист, чтобы люди выглядели нормально, с профессиональной и общественной точки зрения", - сказал Арахамия.

Шорт-лист, возможно, появится уже к понедельнику: "Вы же видели, что мы можем турбо-работать, в воскресенье кто-нибудь будет работать над составлением этого шорт-листа, проводить окончательные собеседования, и будем подавать", - заявил глава фракции СН. Отвечая на вопрос, не повлияет ли процесс формирования нового состава ЦИК на будущие местные выборы, Арахамия заверил журналистов, что выборы точно не пострадают и переноса не будет.

По его словам, среди кандидатур нет действующих депутатов. Решение об увольнении всего состава ЦИК Арахамия назвал "миксом профессионального и политического решения, 50 на 50".

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местные выборы цик Давид Арахамия
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