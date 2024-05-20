Арахамия: Военно-учетные документы превратят в QR-коды. Как было с COVID-сертификатами

Глава "слуг" заявил, что такой шаг избавит военнообязанных от необходимости носить с собой физические военно-учетные документы

Фото: Генштаб ВСУ

Вместо того чтобы носить с собой военно-учетные документы, для военнообязанных будут сгенерированы QR-коды, идентичные тем, что были во время пандемии COVID-19. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия со ссылкой на Министерство обороны.

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По его словам, через территориальные центры комплектования и социальной поддержки военно-учетные данные обновили 2944 украинца, через центры предоставления административных услуг (ЦНАП) – 3703 человека. Еще 415 094 военнообязанных сделали это через мобильное приложение Резерв+.

"Следующий шаг – генерация QR кода, который будет заменой необходимости носить с собой военный билет. По аналогии с Ковид-сертификатом", – добавил Арахамия.

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщал, что через Резерв+ учетные данные уточнило в 80 раз больше людей, чем через ЦНАП и ТЦК.