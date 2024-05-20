Арахамия: Военно-учетные документы превратят в QR-коды. Как было с COVID-сертификатами
Вместо того чтобы носить с собой военно-учетные документы, для военнообязанных будут сгенерированы QR-коды, идентичные тем, что были во время пандемии COVID-19. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия со ссылкой на Министерство обороны.
По его словам, через территориальные центры комплектования и социальной поддержки военно-учетные данные обновили 2944 украинца, через центры предоставления административных услуг (ЦНАП) – 3703 человека. Еще 415 094 военнообязанных сделали это через мобильное приложение Резерв+.
"Следующий шаг – генерация QR кода, который будет заменой необходимости носить с собой военный билет. По аналогии с Ковид-сертификатом", – добавил Арахамия.
Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщал, что через Резерв+ учетные данные уточнило в 80 раз больше людей, чем через ЦНАП и ТЦК.
- 17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+. Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные в соответствии с новыми нормами закона о мобилизации.
- 18 мая, в день, когда отдельные нормы закона о мобилизации вступили в силу, в Резерв+ произошел сбой.